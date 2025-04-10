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Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt
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Son dönemin çok konuşulan çiftlerinden iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu Hande Erçel'in ayrıldıklarına dair iddialar, magazin dünyasının gündemindeydi. Fakat Hakan Sabancı'dan gelen açıklama, ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

Magazin dünyasının gözde çifti Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Kasım 2022'de başlayan ilişkilerini Mart ayına kadar gizli saklı yaşadı. 3 Mart'ta gittikleri Paris'ten 6 Mart'ta dönerken İstanbul Havalimanı'nda objektifler karşısına geçen ünlü çift, ilişkiyi de böylece itiraf etti. Üç senedir aşk yaşayan ikili hakkında geçtiğimiz haftalarda ayrılık iddiaları gündeme gelmiş, ikili konuyla ilişki hiçbir açıklamaya yapmamıştı. Suskunluğunu koruyan ikiliden Hakan Sabancı, önceki gün Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sabancı, özel hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

AYRILIK İDDİALARINA NET YANIT

Basın mensuplarının, "Hande Hanım'ı uzun zamandır yanınızda göremiyoruz. Ayrılık dedikoduları doğru mu?" sorusuna karşılık Sabancı, "Yok öyle bir şey. Devam ediyor," dedi. Bu yanıt, ikilinin hala birlikte olduğunu teyit eder nitelikteydi. Hakan Sabancı'nın bu tavrı, çiftin ilişkisinin gidişatına dair merakı azaltmış olsa da, aile içindeki dinamiklerle ilgili söylentileri güçlendirdi. Sabancı ve Erçel çiftinin geleceğine dair detaylar şimdiden ünlü çiftin hayranların tarafından takip ediliyor.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUK SESSİZLİĞİ

Hakan Sabancı'nın özel hayatına dair başka bir soruya verdiği yanıt ise dikkatlerden kaçmadı. Gazetecilerin, "Abiniz Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu Uzay, aile tarafından kabul edildi mi?" sorusunu yanıtsız bırakması, akıllarda soru işaretleri bıraktı.

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıalbatros :

Ya sen koskoca sabancıların veliahtısın. gez toz gönlünü eğlendir de, hande erçelle evlenmek nedir ya?

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