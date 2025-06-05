Hakan Altun sakallarına veda etti

Hakan Altun sakallarına veda etti
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Uzun yıllardır sakallı görünümüyle tanınan Hakan Altun, radikal bir kararla imajını yeniledi. "Sakallar tatilde, bıyıklar kaldı" notuyla yaptığı paylaşım, hem esprili dili hem de yeni tarzıyla hayranlarından tam not aldı.

Müziğiyle olduğu kadar tarzıyla da ilgi gören Hakan Altun, yıllardır imzası haline gelen sakallarına veda etti. Türk müziğinin güçlü yorumcularından Hakan Altun, bu kez sahne performansları ya da yeni şarkısıyla değil, yaptığı radikal imaj değişikliğiyle gündemde. Uzun yıllardır sakallı görünümüyle hafızalara kazınan Altun, bu alışkanlığından vazgeçerek bıyıklı haliyle takipçilerinin karşısına çıktı.

"SAKALLAR TATİLDE"

Altun, yeni fotoğrafına mizahi bir not düşmeyi de ihmal etmedi: "20 günlük tatilde sadece ruhumuzu değil, yüzümüzü de dinlendirelim dedik. Bıyıklar kaldı, sakallar tatilde. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen yok.

Hakan Altun sakallarına veda etti

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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