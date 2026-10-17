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Zeytinburnu'nda D-100'de makas atan sürücünün ehliyeti zaten elinden alınmış! Kendisine ve araç sahibine 336 bin lira ceza

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Zeytinburnu'nda D-100'de makas atan sürücünün ehliyeti zaten elinden alınmış! Kendisine ve araç sahibine 336 bin lira ceza
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İstanbul Zeytinburnu'nda D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücü D.Y. (27) yakalandı. Sürücü belgesinin daha önce geri alındığı ortaya çıkan sürücü ile araç sahibine toplam 336 bin lira idari para cezası kesildi. Araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.

ZEYTİNBURNU D-100'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ile araç sahibine toplam 336 bin lira ceza uygulandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim'de D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde bir sürücünün makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Aracın plakasından kimliği belirlenen sürücü D.Y. (27) yakalandı.

EHLİYETİ DAHA ÖNCE ALINMIŞ

Yapılan incelemede sürücü belgesinin daha önce geri alındığı belirlenen D.Y.'ye, 'Sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak', 'Makas atmak', 'Yakın takip' ve 'Saygısızca araç kullanmak' maddelerinden işlem yapıldı. Araç sahibine de Karayolları Trafik Kanunu'nun 36/3-B maddesinden ceza uygulanırken, sürücü ve araç sahibine toplam 336 bin lira idari para cezası kesildi.

Araç 60 gün süreyle trafikten menedilirken, D.Y.'nin sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı. Sürücü hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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