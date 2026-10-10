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Hakan Altun, GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde Gazianteplilerle buluştu

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Hakan Altun, GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde Gazianteplilerle buluştu
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Hakan Altun, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde Gaziantepli müzikseverlerle buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, sahne performansıyla dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde sahne alan Türk müziğinin sevilen isimlerinden Hakan Altun, Gaziantepli müzikseverlerle buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, sahne performansıyla dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Gaziantep durağı olan GastroAntep Kültür Yolu Festivali, konser programıyla devam etti. Festivalin yedinci gününde sahne alan Hakan Altun, kendine özgü yorumu ve sevilen eserleriyle Gaziantepli müzikseverlere keyifli bir konser akşamı yaşattı.

Konserde "Telefon", "Teklif Ediyorum" ve "Antep'in kalesi" adlı eserlerini seslendiren Hakan Altun'a Gaziantepli müzikseverler de eşlik etti. Sanatçının özellikle duygusal şarkıları sırasında dinleyicilerin katılımı dikkat çekerken, konser alanında renkli görüntüler oluştu.

Hakan Altun, güçlü yorumu ve sahne performansıyla GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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