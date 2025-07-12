Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çifti Bangkok tatilinde aşka geldi

Bir süredir aşk yelken açan ünlü oyuncular Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, birlikteliklerini gözlerden uzak bir biçimde sürdürmeyi tercih ediyor.

Ancak ikili, sosyal medya üzerinden zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla da gündemden düşmüyor.

BANGKOK'TA AŞKA GELDİLER

Son olarak Sancaktutan ile Aka, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta romantik bir tatile çıktı. Ünlü çift, tatilde yaşadıkları renkli anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Aka, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara, "Kahvaltıda mango, gezdim gördüm Bangkok" notunu düştü. Sancaktutan'ın bu paylaşıma karşılığı ise kalp ve gülümseme emojileriyle oldu.