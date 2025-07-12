Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çifti Bangkok tatilinde aşka geldi

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çifti Bangkok tatilinde aşka geldi
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Bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncular Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, birlikte çıktıkları Bangkok tatilinde aşka geldikleri anları sosyal medyadan paylaştı.

Bir süredir aşk yelken açan ünlü oyuncular Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, birlikteliklerini gözlerden uzak bir biçimde sürdürmeyi tercih ediyor.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çifti Bangkok tatilinde aşka geldi

Ancak ikili, sosyal medya üzerinden zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla da gündemden düşmüyor.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çifti Bangkok tatilinde aşka geldi

BANGKOK'TA AŞKA GELDİLER

Son olarak Sancaktutan ile Aka, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta romantik bir tatile çıktı. Ünlü çift, tatilde yaşadıkları renkli anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çifti Bangkok tatilinde aşka geldi

Aka, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara, "Kahvaltıda mango, gezdim gördüm Bangkok" notunu düştü. Sancaktutan'ın bu paylaşıma karşılığı ise kalp ve gülümseme emojileriyle oldu.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çifti Bangkok tatilinde aşka geldi

Haberler.com / Barış Polat - Magazin
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