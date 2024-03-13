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Hafsanur Sancaktutan gönlünü Sadri Alışık'a kaptırdı

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Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, bir süre önce usta oyuncu Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'la aşk yaşamaya başladı.

Yer aldığı projelerdeki performansıyla adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, bu sefer de özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak aynı dizide rol aldığı Kerem Bürsin ile gözlerden uzak kısa süreli bir ilişki yaşayan Sancaktutan, gönlünü yapımcı Sadri Alışık'a kaptırdı. Alışık bir süredir Hafsanur Sancaktutan'ın ailesinin kurduğu tiyatro ve kültür merkezini yönetiyordu. Birbirini tanıma aşamasında olan ikili, özel hayatlarıyla ilgili sessizliğini koruyor.

Hafsanur Sancaktutan gönlünü Sadri Alışık'a kaptırdı

Hafsanur Sancaktutan gönlünü Sadri Alışık'a kaptırdı

Hafsanur Sancaktutan gönlünü Sadri Alışık'a kaptırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Hafsanur Sancaktutan Sadri Alışık Kerem Alışık Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

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