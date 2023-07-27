Hadisenin leopar tarzı gündem oldu

Hadise sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle sık sık gündeme geliyor. Şarkıcı, önceki akşam Yenikapı'da düzenlenen etkinlikler kapsamında sahne aldı. Hadise tepeden tırnağa leopar desen giydi. Sosyal medyanın gündemine oturan Hadise'nin leopar sevgisini bazı takipçileri abartı olarak yorumladı bazıları ise çok yakıştığını savundu.