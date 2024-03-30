Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım

Özel hayatı ve sansasyonel aşkları ile magazin gündeminde sık sık haberlere konu olan ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız hali sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı.

EVLENMESİ DE BOŞANMASI DA OLAY OLDU

Ünlü şarkıcı Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz sene Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız evlenmişti. Ancak ikilinin evliliği sadece 5 ay sürmüştü. Boşanmanın ardından adı birçok isimle aşk iddialarına karışan Hadise son olarak kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile görüntülenmişti.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Hakkında çıkan aşk iddialarına sinirlenen Hadise "Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla yemek yiyebilirim sohbet edebilirim bu kadar" demişti.

MAKYAJSIZ HALİ GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı şimdi de makyajsız haliyle sosyal medyada gündem oldu. Etiler'de görüntülenen Hadise'nin yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, yüzüne yaptırdığı estetikle ilgili sorulara "Konuşmayacağım" diye yanıt verdi. Hadise'nin makyajsız haline sosyal medyada "Yüzüne ne olmuş?", "Bu Hadise mi?", "Tanıyamadım", "Resmen başka biri" gibi yorumlar yapıldı.