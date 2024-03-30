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Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım

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Özel hayatı ve sansasyonel aşkları ile magazin gündeminde sık sık haberlere konu olan ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız hali sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı.

EVLENMESİ DE BOŞANMASI DA OLAY OLDU

Ünlü şarkıcı Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz sene Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız evlenmişti. Ancak ikilinin evliliği sadece 5 ay sürmüştü. Boşanmanın ardından adı birçok isimle aşk iddialarına karışan Hadise son olarak kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile görüntülenmişti.

Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Hakkında çıkan aşk iddialarına sinirlenen Hadise "Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla yemek yiyebilirim sohbet edebilirim bu kadar" demişti.

Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım

MAKYAJSIZ HALİ GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı şimdi de makyajsız haliyle sosyal medyada gündem oldu. Etiler'de görüntülenen Hadise'nin yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, yüzüne yaptırdığı estetikle ilgili sorulara "Konuşmayacağım" diye yanıt verdi. Hadise'nin makyajsız haline sosyal medyada "Yüzüne ne olmuş?", "Bu Hadise mi?", "Tanıyamadım", "Resmen başka biri" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Hadise Ünlüler 3.Sayfa Müzik Magazin Haberler

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Yorumlar (19)

BUĞRA EMRECİKSİN:

Bütün sorunlarını halletmiş, vatandaşları refah içinde yaşayan bir devlet ve millet olsaydık Hadise'nin makyajını dert ederdik ama Hadise'nin makyajından çok daha büyük sorunlarımız var ülkece, milletçe. Haber değeri olmayan şeyleri haber yapmayın, bu konunun haber değeri yok bu sosyetenin magazin meselesi.

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Alev Simli:

haber değeri yok ama magazin sayfasına tıklayıp haberi okuyorsun bu kadar uzun bir paragraf yazıyorsun haberden önce sen kendini sorgula hem eleştirip hem izlemek okumak !!

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BUĞRA EMRECİKSİN:

Ne kadar meraklısınız yorumlarıma cevap vermeye, magazine tıklamadım Hadise'nin makyajı manşette veriliyor.

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yanıt6
BUĞRA EMRECİKSİN:

Alevciğim her salatalığım var diyene tuz alıp koşma, her yoruma atlama.

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Poyraz:

Buğra gibiler böylesine boş haberlere tepki olarak bu haberleri açıyor ve katılıyorum. Güzelim ülke böyle şeyleri hal etmiyor

yanıt7
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Adam Bey:

Bu magazin dünyası haberi. Elbette yeri olacaktır. Magazin dünyası haberleri okumayabilirsiniz!

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Mustafa Tukat:

Size ne yahu kadının makyajsız hali..? Makyajsız gezmek için kendine güveniyor, ve makyajı olmamasına rağmen güzel bayan. Başka haber mi yoktu?

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Hasan Kasapoğlu:

ne kadarda çirkin mis bunlar makyaj olmasin yuzlerine bakilmaz serefsizim

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Export 86:

En son yazdığın kelime hariç hiç bir yazdığına katılmıyorum

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Güven Korkmaz:

İçi güzel olsun dışını Avon halleder misali

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