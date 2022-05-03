Hadise ve Mehmet Dinçerler'in Düğününde Gerçek Ortaya Çıktı! - Haberler

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Hadise ve Mehmet Dinçerler'in Düğününde Gerçek Ortaya Çıktı!

Snob Magazin - Magazin
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Hadise ve Mehmet Dinçerler'in Düğününde Gerçek Ortaya Çıktı!

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğünü sessiz sedasız yapma sebebi ortaya çıktı. Çiftin önümüzdeki ay yapmayı planladıkları düğünü iki bayram arasına geldiği için erkene aldığı iddia edildi.

Hadise, geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. 15 Mart'ta nişanlanan çift, geçtiğimiz cumartesi akşamı sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Nikah, aile arasında yapılan sade bir törenle gerçekleşti.

Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulundu. Sürpriz törene ait, her iki taraf da haberlere sessiz kalmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda imam nikahı kıydıkları ileri sürülen çiftten Hadise'nin çantasıyla karnını kamufle etmesi, "Hamile mi?" sorusunu akıllara getirmişti. Ancak ünlü şarkıcı iddiaları yalanlamıştı.

Snob Magazin'in haberine göre, ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğünü erkenden sessiz sedasız yapmalarının nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre, çift iki bayram arası uğursuzluk olduğuna inandıkları için düğünü törenlerini de erken bir tarihe aldı.

Snob Magazin / Magazin

Mehmet Dinçerler, Evlilik, Bayram, Hadise, Magazin, Haberler

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