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Hadise oyunculuğa soyundu! Yakışıklı oyuncu İlhan Şen ile partner oldu

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Başarılı şarkıcı Hadise, oyunculuk sektörüne atılıyor. Gain'de yayınlanacak Esas Oğlan dizisiyle el sıkışan Hadise'nin partneri de yakışıklı oyuncu İlhan Şen oldu.

Şarkıları ve danslarıyla müzik piyasasını altüst eden Hadise, bu sefer de oyunculuk yapacak. Yakın arkadaşı Seda Bakan'la aynı dizide rol alacak olan Hadise, İlhan Şen ile partner oldu.

DİZİNİN ÇEKİMLERİ İSTANBUL'DA YAPILACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturacağı Esas Oğlan dizisi, Gain'de yayınlanacak. Temmuz ayının ikinci haftası çekimleri başlayacak olan dizide Hadise Ceren rolünü, İlhan Şen de Mert rolünü oynayacak. Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk'ün yazdığı dizinin çekimleri de İstanbul'da yapılacak. Romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizide rol alan Seda Bakan ise Selma karakterine hayat verecek.

Hadise oyunculuğa soyundu! Yakışıklı oyuncu İlhan Şen ile partner oldu

Hadise oyunculuğa soyundu! Yakışıklı oyuncu İlhan Şen ile partner oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

İlhan Şen Hadise Gain Magazin Haberler

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Yorumlar (8)

dikduran adam:

ARİZONA KERTENKELESİ DAHA YAKIŞIKLI

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1
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Baran Hakan:

Cok doğru tebrikler. Gülmekten öldümm????????

yanıt14
yanıt1
Kemal Akman:

Yakışıklıya gel :)

26
1
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Harbi Vatandaş:

Hangi filmi çevirecekler 18 yakışır.

17
1
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Raşid POLAT:

o alısık soyunmaya

14
1
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YİĞİT TÜRKALP:

SIRADAKİ POMPACI İLHAN ŞEN.....

12
1
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ekolojixx a:

Tesadüfen açtıgımızda karşımıza çıkacagına üzüldüm keşke hiç olmasaydı bu sevimsiz

1
1
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Köfteci Jardel:

Ramiz Dayı'nın arkadaşının gençliği değil mi bu?

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