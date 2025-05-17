Hadise'nin tercihi desenli mini elbise oldu

Hadise'nin tercihi desenli mini elbise oldu
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Desenli mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hadise, katıldığı etkinlikte tarzıyla geceye damga vurdu. Şıklığıyla göz kamaştıran ünlü isim, sosyal medya paylaşımında "Etrafımdaki yetenekli ruhlar için çok fazla sevgi" notunu düşerek takipçilerinden beğeni topladı.

Bir dönem Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Hadise, bu ilişkiyi geçtiğimiz aylarda tamamen noktaladı. Kıskançlık krizleri, sahne performansları ve geçmişte yaptığı açıklamaların yarattığı gerilimler, ikilinin ilişkisini yıprattı. Sürekli tekrarlanan tartışmaların ardından Hadise, kesin kararını verdi ve yollarını ayırdı. İkili, çoktan ayrı rotalara yöneldi; aşk sahnesi onlar için kapandı.

Hadise'nin tercihi desenli mini elbise oldu

Hadise ise şimdi tüm enerjisini kariyerine yönlendirmiş durumda. Son dönemde sahne performansları kadar tercih ettiği cesur kıyafetlerle de adından söz ettiren ünlü şarkıcı, verdiği konserlerle gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak katıldığı bir etkinlikte desenli mini elbisesiyle dikkat çeken Hadise, bu stilini sosyal medya hesabından da paylaştı. Paylaşımına ise "Etrafımdaki yetenekli ruhlar için çok fazla sevgi" notunu düşerek, hayranlarından yoğun ilgi topladı.

Hadise'nin tercihi desenli mini elbise oldu

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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