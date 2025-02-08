Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu

Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı 'Esas Oğlan' dizisi, IMBD'de 2 puan aldı. Esas Oğlan, yıllar sonra yeniden çekilen 'Sihirli Annem'den sonra 'en kötü dijital platform dizisi' oldu.

Başarılı şarkıcı Hadise, oyunculuğa soyunarak hayranlarını heyecanlandırmış, 8 bölümlük Esas Oğlan dizisi için Seda Bakan'la kamera karşısına geçerek sektöre adım atmıştı. Hadise, bu iş için tam 10 milyon TL almıştı.

OYUNCULUKLARI BEĞENİLMEDİ

Diziyi izleyenler, hem Hadise'nin hem de Seda Bakan'ın oyunculuğunun çok kötü olduğunu ve senaryonun da sürükleyici olmadığını söylemişti.

Hadise ve Seda Bakan'ın Esas Oğlan dizisi en kötü yapımlardan biri olarak seçildi.

Pek çok kişinin film ya da dizi izlemeden önce puanlamasına baktığı platform olan IMDB'de, en düşük puanı alan diziler arasında Esas Oğlan da yer aldı.

EN KÖTÜ DİJİTAL PLATFORM DİZİSİ

2.1 puan alan Esas Oğlan, yıllar sonra yeniden çekilen 'Sihirli Annem'den sonra 'en kötü dijital platform dizisi' oldu.

ESAS OĞLAN'IN KONUSU

Aşk hayatı bir türlü yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadın bir araya gelir. Her biri, kendi deneyimlerinden yola çıkarak birbirlerine yardımcı olmaya karar verir ve birlikte, birbirleri için doğru erkeği bulma yolculuğuna çıkarlar.