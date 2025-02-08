Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi

Hastanede skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam sandalyede can verdi
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?
Ferdi Tayfur hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı

Devasa servetinden hangi kuruma ne bıraktı? İşte tüm detaylar
Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi cinayet işledi! Paylaşımı daha vahim

"21 saat geçmeden kanınız böyle akar"

Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hadise ve Seda Bakan'ın başrolünü üstlendiği 'Esas Oğlan' dizisi, IMDB'de sadece 2 puan alarak 'en kötü dijital platform dizisi' oldu. Hadise'nin oyunculuk performansı izleyicilerden olumlu yorum alamazken, dizi de beklentileri karşılayamadı.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı 'Esas Oğlan' dizisi, IMBD'de 2 puan aldı. Esas Oğlan, yıllar sonra yeniden çekilen 'Sihirli Annem'den sonra 'en kötü dijital platform dizisi' oldu.

Başarılı şarkıcı Hadise, oyunculuğa soyunarak hayranlarını heyecanlandırmış, 8 bölümlük Esas Oğlan dizisi için Seda Bakan'la kamera karşısına geçerek sektöre adım atmıştı. Hadise, bu iş için tam 10 milyon TL almıştı.

OYUNCULUKLARI BEĞENİLMEDİ

Diziyi izleyenler, hem Hadise'nin hem de Seda Bakan'ın oyunculuğunun çok kötü olduğunu ve senaryonun da sürükleyici olmadığını söylemişti.

Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu

Hadise ve Seda Bakan'ın Esas Oğlan dizisi en kötü yapımlardan biri olarak seçildi.

Pek çok kişinin film ya da dizi izlemeden önce puanlamasına baktığı platform olan IMDB'de, en düşük puanı alan diziler arasında Esas Oğlan da yer aldı.

EN KÖTÜ DİJİTAL PLATFORM DİZİSİ

2.1 puan alan Esas Oğlan, yıllar sonra yeniden çekilen 'Sihirli Annem'den sonra 'en kötü dijital platform dizisi' oldu.

Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu

ESAS OĞLAN'IN KONUSU

Aşk hayatı bir türlü yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadın bir araya gelir. Her biri, kendi deneyimlerinden yola çıkarak birbirlerine yardımcı olmaya karar verir ve birlikte, birbirleri için doğru erkeği bulma yolculuğuna çıkarlar.

Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Hasta yatağından dua istedi
img

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?
img

'Ben olmasam Faik biter' diyen Safiye Soyman'a yanıt verdi
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVll. Murat:

birazda daha teşhir ile yükselir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıselen öztürk:

Boşuna sevişti o kadar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfalı vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum

Vatandaşın vekilden akılalmaz isteği: Kadına bir tokat atamıyorum
Süper Lig takımından tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler
Bayırbucak Türkmenleri ülkeleri için Türkiye'den destek istedi

Türkiye'den destek istediler! "Ağacın dalına başka kimse acımaz"
Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri

Terim'den dünya futbolunu sarsacak öneri
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.