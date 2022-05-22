Hadise... KLİP İMAJI KİME BENZETİLDİ? - Haberler

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Hadise... KLİP İMAJI KİME BENZETİLDİ?

Magazinkolik - Magazin
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Hadise... KLİP İMAJI KİME BENZETİLDİ?

Hadise, rapçi Murda ile ortak projesi 'İmdat' için klip çekti. Sarı saçlarıyla paylaşım yapan Hadise sosyal medyayı salladı. Hadise'nin yeni imajı çoğu takipçisi tarafından Kardashianlar'a benzetildi. Kimi "Hadise Kardashian" yorumu yaptı kimi ise "Rengi de peruğu da kötü" dedi. Hadise'nin hayranları ise tarzını çok beğendi.

Hadise, rapçi Murda ile ortak projesi 'İmdat' için klip çekti.

Klip için bir paylaşım yapan Hadise'nin imajı klip haberinin görüne geçti.

İmajını değiştiren ve saçlarını sarı yapan Hadise'yi görenler kendilerini tutamadı.

Hadise... KLİP İMAJI KİME BENZETİLDİ?

Kimi Hadise'yi skandallarıyla tanınan Kardashian kardeşlerin üyelerinden Khloe Kardashian'a benzetti kimi ise saç rengini başarısız oldu.

Bazı takipçileri ise saçın peruk olduğunu söyledi. Yapılan yorumlar arasında "Hiç olmamış", "Hadise Kardashian" yorumları vardı.

Hadise... KLİP İMAJI KİME BENZETİLDİ?

"HADİSE KARDASHIAN"

Kısa, açık sarı saçlarıyla dikkat çeken ünlü isme, 230 bine yakın beğeni geldi. Takipçileri, Hadise'ye, "Muhteşem görünüyorsun", "Sarışın bomba", "Ne yapsan yakışıyor" ve "Hadise Kardashian" gibi 2 bine yakın yorum yazdı.

Bu tarzıyla beğeni toplayan popçu, Kardashian'lara olan benzerliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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