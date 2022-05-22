Hadise... KLİP İMAJI KİME BENZETİLDİ? - Haberler

Hadise, rapçi Murda ile ortak projesi 'İmdat' için klip çekti.

Klip için bir paylaşım yapan Hadise'nin imajı klip haberinin görüne geçti.

İmajını değiştiren ve saçlarını sarı yapan Hadise'yi görenler kendilerini tutamadı.

Kimi Hadise'yi skandallarıyla tanınan Kardashian kardeşlerin üyelerinden Khloe Kardashian'a benzetti kimi ise saç rengini başarısız oldu.

Bazı takipçileri ise saçın peruk olduğunu söyledi. Yapılan yorumlar arasında "Hiç olmamış", "Hadise Kardashian" yorumları vardı.

"HADİSE KARDASHIAN"

Kısa, açık sarı saçlarıyla dikkat çeken ünlü isme, 230 bine yakın beğeni geldi. Takipçileri, Hadise'ye, "Muhteşem görünüyorsun", "Sarışın bomba", "Ne yapsan yakışıyor" ve "Hadise Kardashian" gibi 2 bine yakın yorum yazdı.

Bu tarzıyla beğeni toplayan popçu, Kardashian'lara olan benzerliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Magazinkolik / Magazin