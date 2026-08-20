Ticaret Bakanlığı'ndan 4 bebek ürününe toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında 4 farklı bebek giyim ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uygulandığını açıkladı.

BOĞULMA VE YARALANMA RİSKİ VAR

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin küçük aksesuarlarının kolayca ayrılabildiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamaya göre bu durum ürünlerde boğulma ve yaralanma riski oluşturdu. Bu nedenle 4 farklı bebek giyim ürünü için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uygulandı.

Bakanlık, piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşılabileceğini bildirdi. Açıklamada, Ticaret Bakanlığının piyasa gözetimi ve denetimlerini sürdürdüğü ve güvensiz ürünlere yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı