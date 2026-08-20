Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan 4 bebek ürününe toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı'ndan 4 bebek ürününe toplatma kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, küçük aksesuarlarının kolayca ayrılması nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirlenen 4 farklı bebek giyim ürününün piyasaya arzını yasakladı ve toplatma tedbiri uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında 4 farklı bebek giyim ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uygulandığını açıkladı.

BOĞULMA VE YARALANMA RİSKİ VAR

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin küçük aksesuarlarının kolayca ayrılabildiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamaya göre bu durum ürünlerde boğulma ve yaralanma riski oluşturdu. Bu nedenle 4 farklı bebek giyim ürünü için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uygulandı.

Bakanlık, piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşılabileceğini bildirdi. Açıklamada, Ticaret Bakanlığının piyasa gözetimi ve denetimlerini sürdürdüğü ve güvensiz ürünlere yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada

Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu anlar kamerada
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Çocuk yapmamakla ne büyük bir sevap işlemişim yeminle. 5 bin tl çocuk yardımı ile çok zor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hadise “Kıvır be” diyerek sahneye çağırdı! Sonrası olay oldu

Hadise “Kıvır be” diyerek sahneye çağırdı! Sonrası olay oldu
Neden yeniden yükselişte? İşte altının ateşine atılan 3 odun

Neden yeniden yükselişte? İşte altının ateşine atılan 3 odun
335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak

335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak
Savcı 'Meşru müdafaa' dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada

Savcı "Meşru müdafaa" dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı
Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı

Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı
Masaya yumruğunu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor

Aziz başkan gerekeni yaptı!