Hadise'den Kızılcık Şerbeti'ne ceza veren RTÜK'e tepki: Anlamsız ve gereksiz

RTÜK, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki kadına şiddet ve zorla evlendirme sahnelerinden dolayı 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verdi. RTÜK'ün kararına sinirlenen şarkıcı Hadise ise 2018 yılında yaşadığı durumu hatırlatarak tepki gösterdi.

"KIZILCIK ŞERBETİ'NE VERİLEN CEZA ANLAMSIZ VE GEREKSİZ"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda RTÜK'ün kendisine verdiği cezayı hatırlatan Hadise, şu ifadeleri kullandı: "2018 yılında Sıfır Tolerans klibine vurulan erotik damgası ve TV kanallarında yayınlanmaması için verilen yasaktan sonra RTÜK kararları ve yasakları beni artık hiç şaşırtmıyor. O zaman da susmadım yine susmuyorum! Kızılcık Şerbet'i dizisine verilen bu yasağı anlamsız ve gereksiz buluyorum. Kadına şiddeti dizileri yasaklayarak durduramayacağınızı anladığınız ve somut adımlar attığınız günleri görmek dileği ile..."