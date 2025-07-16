Hadise'den ezber bozan klip! Bu sefer ters köşe yaptı

Hadise, yeni şarkısı "Fırtınam" için kamera karşısına geçti. Klipte ne filtre ne de photoshop kullanıldı. Doğal haliyle izleyicinin karşısına çıkan Hadise, sosyal medyada hem övgü hem de eleştiri aldı.

Her zaman abartılı ve şaşaalı tarzıyla ekranda yer bulan Hadise, bu kez sade ve filtresiz görüntüsüyle dikkat çekti. Daha önce Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirdiği konserlerdeki sahne şovları, yatak ve sandalye koreografileri ile cesur kıyafetleriyle gündeme gelen sanatçı, bu kliple birlikte alışılmış imajının dışına çıktı. "Fırtınam" klibindedijital rötuşun kullanılmaması, sanatçının bilinçli bir doğallık tercihi yaptığı şeklinde yorumlandı. Klipten yayılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Görüntülerde cilt dokusuna müdahale edilmediği, yüz hatlarının doğal bırakıldığı ve özellikle mimik çizgilerinin belirgin olduğu fark edildi. Bazı kullanıcılar bu tercihi "cesur" ve "samimi" bulurken, bazıları ise görüntüler üzerinden olumsuz yorumlarda bulundu.

Hadise'den klip ile ilgili henüz açıklama gelmezken, "Fırtınam" hem sözleri hem de doğal görselliğiyle konuşulmaya devam ediyor.