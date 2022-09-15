Hadise... BOŞANMA AÇIKLAMASI!
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Hadise sosyal medya hesabından Mehmet Dinçerler ile boşanacaklarını duyurdu. Paylaşımında Dinçerler'e hayatında mutluluklar dileyen şarkıcı, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtım" dedi.
Henüz 4.5 aylık evli olan çiftin arası bozulmuştu ve alyanslarını da takmıyorlardı.
Hadise dün avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurup boşanma davası açtı.
"ANLAŞARAK SONLANDIRAMADIĞIMIZ İÇİN DAVA AÇTIM"
Instagram hesabından da açıklama yapan şarkıcı, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim.
Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin