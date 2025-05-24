Hadise, aşk defterini kapattı, Maldivler'e açıldı

Bir dönem "Esas Oğlan" dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, bu ilişkiye geçtiğimiz aylarda tamamen nokta koydu. Çiftin arasındaki kıskançlık krizleri, sahne performanslarına yönelik rahatsızlıklar ve geçmiş açıklamalardan doğan gerilimler, zamanla ilişkiyi yıprattı.

İkili, sık sık tekrarlanan tartışmalar sonrası ilişkiyi daha fazla sürdüremedi. Hadise, aldığı kararla yolları kesin olarak ayırdı. Artık her iki taraf da farklı yönlere giderken, o defter tamamen kapandı. Hadise şimdi ise gündemi Maldivler'den sallıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, bu kez Maldivler tatilinden paylaştığı bikinili karelerle gündem oldu. Turkuaz denizin ortasında yüzerken çekilen fotoğraflarında, tercih ettiği vücuda tam oturan dar bikini, takipçileri tarafından hem cesur hem iddialı bulundu. Bikininin kesimi ve vücudu saran formu, Hadise'nin fit fiziğini ön plana çıkarırken; pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.