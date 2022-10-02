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Hadise'den boşanma sonrası ilk konser! Sahnede bir saniye bile durmadan dans etti

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Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği geçtiğimiz cuma günü sona eren Hadise, dün akşam İstanbul Beşiktaş'ta dinleyicileriyle buluştu. Hayranlarına "İyi ki varsınız" sözleriyle seslenen şarkıcı, "Siz olmasanız ben burada olamam" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı danslarıyla sevenlerini coşturdu.

Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşandı. Ünlü şarkıcı, ayrılık sonrası ilk konserini dün akşam Beşiktaş'ta verdi. Hadise, 30 Ağustos'ta başlayan ve bir aydır devam eden Beşiktaş Festivali'nin kapanışında sahne aldı.

"SİZ OLMASANIZ BEN BURADA OLAMAM"

'Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısıyla konsere başlayan Hadise, ardından dinleyicilere "Hoş geldiniz, siz olmasanız ben burada olamam. İyi ki varsınız hepinizi çok seviyorum. Bu sevgi, aşk bambaşka! İyi ki varsınız, bu gece eğleniyor muyuz?" sözleriyle seslendi. Güzel şarkıcı dansları ve şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.

Hadise'den boşanma sonrası ilk konser! Sahnede resmen şov yaptı

Hadise'den boşanma sonrası ilk konser! Sahnede resmen şov yaptı

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Mehmet Dinçerler Beşiktaş Hadise Magazin Haberler

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