Üye Girişi
Haberler

Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Magazin Bahane programında, Duygu Yazıcı'nın moderatörlüğünde gazeteciler Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, usta tiyatrocu Metin Akpınar ile kızı Duygu Nebioğlu arasındaki yıllardır süren kavga üzerine yorumlarda bulundu. Yorumcular, Duygu Nebioğlu'nun Akpınar ve çevresine "aba altından sopa gösterdiğini" savunarak, "Bir şey biliyorsan konuşmalısın" ifadelerine yer verdiler.

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Magazin Bahane programında, Duygu Yazıcı'nın moderatörlüğünde Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, Metin Akpınar ile kızı Duygu Nebioğlu arasındaki yıllardır süren kavgayı tartıştı. Yorumcular, Duygu Nebioğlu'nun Akpınar ve çevresine "aba altından sopa gösterdiğini" belirterek, "Bir şey biliyorsan konuşmalısın" diye konuştular

Duygu Nebioğlu'nun tavırlarının eleştrildiği programda, gazeteci Hakan Solaker, Akpınar'ın kızına karşı tutumunun olumlu yönde olduğunun altını çizdi.

'NE BİLİYORSAN KONUŞMALISIN'

Solaker'in açıklamalarına hak veren Gökay Kalaycıoğlu, Nebioğlu'nun planlı bir şekilde Metin Akpınar ve çevresindekilere kendi çıkarları doğrultusunda 'aba altından sopa gösterdiğini' savundu. Kalaycıoğlu,

"Ne biliyorsan konuşmalısın, hayatının yarım asrını zaten ötekileştirilmiş birçocuk olarak geçirdin, ama bunun tek sorumlusu baban değil annende sana yalan söyledi. 50 yaşından sonra bu adamın seni canı gönülden benimsemesini bekleyemezsin " ifadelerini kullandı.

'İBRAHİM TATLISES VE DİLAN ÇITAK'TA BABA KIZ OLAMADI'

Kalaycıoğlu'nun cümlelerine hak verdiğini söyleyen Hakan Solaker'de, yıllardır magazin gündeminden bir türlü düşmeyen baba kız olan İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak örneğini verdi. Solaker,

'Metin Akpınar ve kızının ilişkisinebenzer bir ilişki Dilan Çıtak ve İbrahim Tatlıses arasında oluştu ve ikili bu işin sonunda birbirlerini kabul edemediler' diye konuştu.

Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat

Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat

Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat

Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Gökay Kalaycıoğlu Duygu Nebioğlu Metin Akpınar YouTube 3-sayfa Magazin Yaşam Kavga

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor

Erdoğan başkanlığındaki zirvenin ana konusu Türkiye'nin kanayan yarası olacak

 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı

Köfteci Yusuf'un aylar önce depolarını kapattığı ortaya çıktı

 Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler

Kurtulmuş'un 3. madde çıkışı AK Parti kurucusunu epey kızdırdı
Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı

Bankalar limit düşürmek isteyen müşterilerine mesaj yollamaya başladı
500

Yorumlar (1)

Ahmet:

Oturmuş Metin Akpınar'ı İbrahim Tatlısesi savunuyorlar. Bence ikisi de karaktersiz. Hem gayrimeşru ilişkiye gir hem de çocuklarınla ilgilenme. Elbette duygusal yakınlık zor ama maddi anlamda da baba olmamislar ki. İbrahim Tatlises ilk karısından olan oğluyla da ihtilafı var. Oğlu babadan daha şahsiyetli. Olayın önünü arkasını bilmeden atıp tutuyorlar.

5
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemekteyiz Gülizar kimdir? 14 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Gülizar kaç yaşında, nereli? 28-29 EKİM TATİL Mİ? 28 Ekim yarım gün mü, okul var mı, öğleden sonra ders işlenecek mi? Discord ne zaman açılacak? Discord açılacak mı? Ayşe Dinçer kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ayşe Dinçer kaç yaşında, nereli? Ayşe Dinçer biyografisi! Barış Alper neden yok? İzlanda- Türkiye maçında Barış Alper Yılmaz neden oynamıyor? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (14 Ekim) gündemi nedir? Türkiye İzlanda muhtemel 11'ler! Türkiye- İzlanda maçında kimler oynayacak? Kabine Toplantısı Gündemi 14 Ekim: Emekliye ve memur zammı olacak mı? Hileli gıda konusu, artan şiddet ve cinayet olayları Yalçın Karatepe kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! Son dakika: Ümraniye'de ne oluyor? Ümraniye'de hayvanlar öldürüldü mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.