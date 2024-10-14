Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Magazin Bahane programında, Duygu Yazıcı'nın moderatörlüğünde Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, Metin Akpınar ile kızı Duygu Nebioğlu arasındaki yıllardır süren kavgayı tartıştı. Yorumcular, Duygu Nebioğlu'nun Akpınar ve çevresine "aba altından sopa gösterdiğini" belirterek, "Bir şey biliyorsan konuşmalısın" diye konuştular

Duygu Nebioğlu'nun tavırlarının eleştrildiği programda, gazeteci Hakan Solaker, Akpınar'ın kızına karşı tutumunun olumlu yönde olduğunun altını çizdi.

'NE BİLİYORSAN KONUŞMALISIN'

Solaker'in açıklamalarına hak veren Gökay Kalaycıoğlu, Nebioğlu'nun planlı bir şekilde Metin Akpınar ve çevresindekilere kendi çıkarları doğrultusunda 'aba altından sopa gösterdiğini' savundu. Kalaycıoğlu,

"Ne biliyorsan konuşmalısın, hayatının yarım asrını zaten ötekileştirilmiş birçocuk olarak geçirdin, ama bunun tek sorumlusu baban değil annende sana yalan söyledi. 50 yaşından sonra bu adamın seni canı gönülden benimsemesini bekleyemezsin " ifadelerini kullandı.

'İBRAHİM TATLISES VE DİLAN ÇITAK'TA BABA KIZ OLAMADI'

Kalaycıoğlu'nun cümlelerine hak verdiğini söyleyen Hakan Solaker'de, yıllardır magazin gündeminden bir türlü düşmeyen baba kız olan İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak örneğini verdi. Solaker,

'Metin Akpınar ve kızının ilişkisinebenzer bir ilişki Dilan Çıtak ve İbrahim Tatlıses arasında oluştu ve ikili bu işin sonunda birbirlerini kabul edemediler' diye konuştu.