Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı

Podyumların aranan ismi Çağla Şıkel ablası Berna ile pozunu paylaştı. Şıkel'in "Ablaların en güzeli" notunu düştüğü paylaşımına beğeni yağdı. Bazı takipçileri "Ablanız olduğunu bilmiyordum. Ne kadar asil" yorumunu yaptı.

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, o dönemde podyumlarda fırtına gibi esiyordu. Bir taraftan mankenliğe devam eden Şıkel yer aldığı projelerde oyunculukta ve sunuculukta da başarısını kanıtladı.

ABLASIYLA POZ VERDİ

Sosyal medyada oldukça aktif olan güzel isim, aile hayatıyla da ilgili kareleri takipçileriyle paylaşıyor. Annesiyle sık sık poz veren Şıkel, bu kez de ablasıyla olan fotoğrafını yayınladı.

GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALDILAR

Bir organizasyona katılan Çağla Şıkel ablası Berna ile olan fotoğrafını "Ablaların en güzeli" notuyla paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Birçok kişi Şıkel'in ablasını görünce şaşkınlıklarını yorumlarla dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise "Güzellik genetik" yorumunu yaptı.