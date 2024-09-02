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Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi

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Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor. İkili önceki gün ilk kez Mardin'deki bir düğünde yan yana geldi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, aşk orucunu bozdu. Bir süredir yalnız olan güzel oyuncu, gönlünü işletmeci Ata Ayyıldız'a kaptırdı.

Magazin Adası'nda yer alan habere, adı sürekli partnerdi Doğukan Güngör ile anılan güzel oyuncunun bir süredir adının aşk dedikodularına karıştığı Ata Ayyıldız ile ilk kez görüntülendi. İkili, önce gün Mardin'deki bir düğüne katılarak samimi görüntüler verdi. Oldukça keyifli oldukları görülen ikili, düğün sonrası sosyal medya hesaplarından bir açıklama ve fotoğraf paylaşmadı.

Sıla Türkoğlu'nun Doğa rolünü oynadığı Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni sezon çekimleri de geçtiğimiz günlerde başladı.

İşte Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden ilk kareler...

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Sıla Türkoğlu Mardin Televizyon Magazin Haberler

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