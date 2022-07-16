Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, süper mini şortlu pozlarını paylaştı
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yoğun iş temposundan fırsat buldukça tatil yapmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu son olarak, "Biraz yeşil biraz aşk" diyerek süper mini şortlu pozlarını paylaştı.
Cem Yılmaz'la ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, bir süredir işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. İlişkilerini başlarda gözlerden uzak yaşayan çift, Sarıkaya'nın doğum gününde aşklarını ilan etti. Şimdilerde tatil yapan Sarıkaya, fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.
"BİRAZ YEŞİL BİRAZ AŞK"
Yoğun bir iş temposu bulunan Sarıkaya, havaların ısınmasıyla uzun bir tatile çıktı. 9,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık tatil pozlarını paylaşan Sarıkaya, son olarak yeşil gömleği ve süper mini şortuyla poz verdi. Oyuncunun "Biraz yeşil biraz aşk" notuyla paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.