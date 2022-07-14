Güzel oyuncu Demet Özdemir koronavirüse yakalandı - Haberler

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Güzel oyuncu Demet Özdemir koronavirüse yakalandı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan genç oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan oyuncu, "Biraz ağrılı ve sancılı atlatıyorum. Tedavim devam ediyor" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından artışlar yaşanmaya başladı. 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıkarken ünlü oyuncu Demet Özdemir'den de kötü haber geldi.

"AĞRILI VE AĞIR ATLATIYORUM"

İki hafta önce şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile nişanlanan ve şimdilerde tatil yapan Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 3 yıldır koronavirüse yakalanmadığını söyleyen oyuncu, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sancılı bir süreç geçirdiğinden bahseden oyuncu, "3 yıldır hiç olmamıştım ama koronaya yakalandı. Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle onu belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum. Ama tedavim devam ediyor, yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin, beni merak eden, adıma üzülen, arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum" dedi.

Güzel oyuncu Demet Özdemir koronavirüse yakalandı

Güzel oyuncu Demet Özdemir koronavirüse yakalandı

Güzel oyuncu Demet Özdemir koronavirüse yakalandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Demet Özdemir Koronavirüs Oğuzhan Koç Instagram Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

AdamınBiri:

çoğu kişinin umursadığını düşünmüyorum.

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Mehmet Akkın:

korona reklamlarr yersen aşıyııı

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Rahman Karaeski:

Paraniz çok korona sizi öldürmez korona fakirleri vurur

Cevap Yaz 5 13 Yayından Kaldır
500
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