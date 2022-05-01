Güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, derin sırt dekolteli pozuyla hayranlarından tam not aldı

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da rol alan güzel oyuncu ve şarkıcı Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar adından söz ettirmeye devam ediyor.

DERİN SIRT DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, derin sırt dekolteli bir pozunu paylaştı. Kızıl saçlarıyla herkesi kendine hayran bırakan oyuncunun fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçilerinden de yorum gecikmedi. Oyuncun paylaşımına alev ve kalp emojileri gönderen sosyal medya kullanıcıları "Gelecek her bir fotoğrafı sabırsızlıkla bekliyorum" yorumunu yaptı.