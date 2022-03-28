Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın Balayı Keyfi

İSTANBUL (Snob Magazin) - CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir süredir birlikte olduğu 32 yaşındaki sunucu Mehtap Özkan ile 4 Şubat 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda yapılan bir törenle evlenmişti.

Çırağan Sarayı'nda nikah töreni yaptığı için eleştirilen Gürsel Tekin, "Düğün yapmadık, sade bir nikah yaptık. 8 kişilik aile bireyleri ve biz ikimiz" diyerek yanıt vermişti.

Servetiyle ilgili eleştirilere ise sert tepki gösteren Tekin, "Servet düşmanı değilim ama servetim yok. Kirli medya, benimle ilgili servet sorgulaması yapacaksa çok kolay. Girsinler sicilime, her şeyi görebilirler" demişti.

MEHTAP ÖZKAN PAYLAŞTI

Mehtap Özkan sosyal medya hesabından eşi Gürsel Tekin'le olan tatil fotoğraflarını paylaştı.

İşte o paylaşımlar: