Günlerdir araları kötü olan Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto Dalga, canlı yayında yüzleşti

Bir süredir araları açık olan Söylemezsem Olmaz programı sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali, bugünkü canlı yayında yüzleşti. Bu zamana kadar yaşadıkları tüm sorunları konuşan ikiliden Serengil mobinge uğradığını söylerken Bali de "Benim arkamdan söylediklerini burada söylemeye utanırım" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda canlı yayında "Sözümü kesme" diyerek tartışan Söylemezsem Olmaz programı sunucuları Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto Dalga bugünkü canlı yayında yüzleşti. Bu zamana kadar yaşadıklarını konuşan ünlü isimler, zaman zaman birbirine sert ithamlarda bulundu.

"BİZ HER KONUŞMADIĞIMIZDA BİRBİRİMİZİN DÜŞMANINA MI GİDECEĞİZ?"

Seren Serengil'in Instagram hesabından yaptığı "Bana mobing yapılıyor" paylaşımına sinirlenen Bircan Bali, Serengil'e "Sana birilerinin mobing yaptığını söyleyerek bizi zan altında bırakıyorsun. Bunu bir açıklar mısın?" diye sordu. Bali'nin sözleri üzerine konuşan Seren Serengil, "Ben Amerika'ya giderken sizi öperek gittim. Keşke olmasaydı ama bir şekilde oldu. Çözülmesi gereken yer burası değil. Birbirimizle alakalı, kızgınlığımız ya da endişemiz varsa burası değil. Senin bu son olaylara kadar bana bir saygısızlığın olmadı. Ben yokken 'biz çok iyi bir ikiliyiz falan' dediniz. Bir takım şeyleri hak etmediğimi düşünüyorum. Biz her konuşmadığımız birbirimizin düşmanına mı gideceğiz. Benim ses kaydımı yayınlamak için montaj yapıldı ben de sinir krizi geçirdim. Ben hiçbir zaman yakınlarımla böyle olmak istemiyorum. Bizim aramızda kim daha çok konuştu diye laf olmamalı. Biz tartışabiliriz yapımcımız da bunu ekrana yansıttığı için onun da suçu var" dedi.

BALİ: SENİN BİZİM İÇİN SÖYLEDİKLERİNİ SÖYLEMEYE UTANIRIM

Bircan Bali ise "Ben senin söylediklerini söylemeye utanırım. Benim seninle bir sorunum yoktu. Seninle de hiç sorunum yok. Biz hiçbir şey de yazmıyoruz. Bu soğuk savaşı sen devam ettiriyorsun. Biz senin programdan gitmeni istemiyoruz. Kimse sana mobing de yapmıyor" diyerek tepki gösterdi.

BALİ: SEN PROTOKOLDE OTURURKEN BİZ NASIL 4. SIRADA OTURURUZ?

Geçtiğimiz akşam düzenlenen bir ödül töreninde Serengil'in protokolde kendilerinin de 4. sırada oturmasından rahatsız olan Bircan Bali, yerlerinin değiştirilmesi için görevlilerden yardım istemişti. Serengil'in "Ödül gecesinde ben 1. sırada oturdum, siz 4. sırada oturmuşsunuz. Siz benim partnerlerimsiniz" sözlerine sinirlenen Bali "Olacak iş mi? Öyle bir şey olabilir mi? Senin 1. sırada oturup bizim 4. sırada oturmamız... O zaman sen birinci sıralardaki programları yap biz dördüncü sıralardakileri. Bize 'Seren, protokolde ben yalnız oturacağım dedi' dediler" ifadelerini kullandı.

SERENGİL: SİZİ BİRİLERİ DOLDURUYOR

Ekip arkadaşlarının başkalarının dolduruşuna geldiğin ileri süren Serengil, sözlerine şöyle devam etti: "Sizi birileri dolduruyor bir şey var çözemiyorum. Bunun çözümü de burada olmaz. Ben senin burada olman için 3 ay dil döktüm. Senin bütün mesuliyetimi üstüme almıştım. Ben seni bu kadar seven bir arkadaşınım. Ben sevdiğim insanlara kızıp kırılıyorum.

ARTO: LEŞ GİBİ HAKARETLER EDİYORSUN

Konuşmaları en başından beri sessizce dinleyen Arto ise Serengil'in sözlerinin ardından "Keşke sorunları kendi başımıza çözsek. Instagram üzerinden hakaretler, cinsiyetçi şeyler, leş gibi hareketler. Sen hani çok kibarsın ya. Senin bunlara yol vermen çok kötü. Sen hiçbir zaman susmazsın. Avukatın mobingden bize dava açsın. Biz ne yapalım?" diyerek tepkisini dile getirdi.