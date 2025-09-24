Gündem yaratan Tamer Karadağlı iddiası: Şikayet etti, sanatçı hocaların derslerine son verildi

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro bölümünde uzun yıllardır ders veren 12 öğretim görevlisinin görevine son verildi. Kararın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın bazı isimleri şikâyet etmesi sonucu alındığı iddia edildi. Sanatçılar, ders vermelerine izin verilmemesini "anayasanın eşitlik ilkesine aykırı" sözleriyle eleştirdi.

BirGün'ün haberine göre, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde uzun yıllardır ders veren 12 öğretim görevlisinin görevine herhangi bir akademik gerekçe gösterilmeden son verildi. Kararın perde arkasında, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı olduğu iddiası tartışmaları beraberinde getirdi.

Görevden alınanlar arasında fonetik hocası İclâl Ergenç, tiyatro tarihi ve yazarlık hocası Gülşen Karakadıoğlu, sahne tasarımı ve kostüm tasarımı alanında dersler veren Sevgi Türkay gibi alanında saygın isimler de bulunuyor.

DERS VERMELERİ ENGELLENDİ

Emekli olan hocaların yanı sıra halen aktif olarak görev yapan çok sayıda sanatçı ve akademisyenin de bu yıl derslere girmesine izin verilmedi. Devlet Tiyatroları sanatçıları Ferahnur Barut, Tuncer Yücel, Levent Şenbay, Tolga Tecer, Adnan Erbaş, Oktay Dal, Pınar Gün Topçu ve dramaturg Eren Aysan gibi pek çok isim, artık konservatuvarda öğrencilere eğitim veremeyecek.

"EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI"

Sanatçılar bugüne kadar "asıl görevlerini aksatmamak kaydıyla" konservatuvarda ders verdiklerini hatırlatırken, bu yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün izin vermemesi nedeniyle derslerden uzaklaştırıldıklarını açıkladı. Kararın, "anayasanın eşitlik ilkesine aykırı" olmasına rağmen uygulanması, sanat çevrelerinde tepkiyle karşılandı.