Gülsim Ali'den öpüşme sahnesi açıklaması: Kısmet başka projelerde

Güncelleme:
Oyuncu Gülsim Ali, katıldığı bir programda rol aldığı projelerde hiç öpüşme sahnesinde yer almadığını söyledi. Magazincilerin sorularına ise ''Kısmet başka projelerde'' yanıtını verdi.

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Gülsim Ali, katıldığı bir YouTube programında kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Bugüne kadar yaklaşık 15 farklı dizide rol aldığını belirten oyuncu, hiçbir projede öpüşme sahnesinde yer almadığını ifade etti. Açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Program çıkışında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Ali, konuyla ilgili esprili bir yaklaşım sergiledi. Ünlü oyuncu, "Kısmet başka projelerde" diyerek hem güldürdü hem de merak uyandırdı.

Gülsim Ali İlhan, Gönül Dağı dizisindeki performansıyla göz doldurduktan sonra diziden ayrıldı. 30 yaşında olan oyuncu Bulgaristan doğumlu olarak biliniyor. Kuruluş Hattı, Gönül Dağı, Son Yaz ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol aldı.

