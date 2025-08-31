Gülseren Ceylan'ın annesi, Mehmet Ali Erbil'i hiç onaylamamış

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile iki yılı aşkın, inişli çıkışlı bir ilişki sürdüren Gülseren Ceylan'ın geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturması, kamuoyunda sürpriz etkisi yaratmıştı.

Zira çift, geçmişte birçok kez ayrılmış, her ayrılığın ardından karşılıklı sert açıklamalar gündeme gelmişti. Ceylan'ın bazı açıklamaları üzerine Erbil'in defalarca uzaklaştırma kararı aldırdığı biliniyor.

ANNESİ, MEHMET ALİ ERBİL'İ HİÇ ONAYLAMAMIŞ

Çiçeği burnunda çiftin nikah töreninde dikkat çeken detaylardan birisi ise Gülseren Ceylan'ın ailesinin yokluğu oldu. Ailesinin törende neden bulunmadığı sorularına açıklık getiren Gülseren Ceylan, annesinin ilişkini hiçbir zaman onaylamadığını ve bu nedenle de uzun süredir görüşmediklerini ifade etti.

"BEN BU İLİŞKİDEN VAZGEÇMEM"

Tüm yaşananlara rağmen Mehmet Ali Erbil ile mutlu olduğunu dile getiren Ceylan, "Annemin bu kadar gaddar olması hiç hoş değil. Demek ki benim ailem beni sevmemiş. Bunları hak etmedim. Birbirimizi seviyoruz. Mehmet Ali beni bırakmadığı sürece, ben bu ilişkiden vazgeçmem" dedi.