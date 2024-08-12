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Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı

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Sanatçı Gülşen'i giyimi üzerinden eleştiren Demet Akalın'ın mayo ve transparan kıyafet tercihi sosyal medyada büyük yankı buldu. Akalın'a 'Gülşen'i çok kınamıştın, zayıflayınca fit olunca hak mı verdin?' şeklinde tepkiler geldi. Akalın ise 'Plaj konseri aşkım, bu don değil' yanıtını verdi.

Daha önce Sanatçı Gülşen'i giyimi üzerinden hedef alan Demet Akalın'ın mayo ve transparan bir kıyafet tercih etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BU DON DEĞİL"

Akalın, kendisine "Abla sen Gülşen'i çok kınamıştın. Zayıflayınca fit olunca hak mı verdin" ifadeleriyle konuyu hatırlatan bir kullanıcıya, "Ne için anlamadım? Plaj konseri aşkım bu don değil" yanıtını verdi.

Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı

"ANNE NEDEN ÇIPLAKSIN DEMEDİ Mİ?"

Akalın, başka bir takipçisinin "Çocuk, anne neden çıplaksın demedi mi?" yorumuna ise "Altımdaki don olmadığı için plaj konserinde demedi.

Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı

DEMET AKALIN NE DEMİŞTİ?

Demet Akalın geçtiğimiz aylarda kızı Hira'nın çok yakın bir arkadaşı için "Anne senin arkadaşın neden donla sahneye çıkmış?" sorusunu sorduğunu söyleyerek "Onu dediğinde gerildim, ne diyeceğimi bilemedim. Moda olduğu için giyildiğini söylediğimde karşı çıktı" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Demet Akalın Demet Akalın Gülşen Gülşen Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (6)

izzet Ulas:

Pörsük deriler midemi bulandiriyor

43
1
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Harbi Vatandaş:

Bunlar açmazsa rahat edemez çünkü kalorüfer yaz kış yanıyor.

24
1
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O Z:

Şarkı çığıranlara herşey serbest mi yaa. Bu ne haye. Şarkı söyle, donla gez. Ne ağla dünya.

8
0
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UğuR DURAN:

bunlar yaşlandıkça popilerlikten düşüyor. düştükçe de kalitelerini de düşürüyorlar. Nerde o Sezenler, Nilüferler, Nazanlar... bunlardan geleceğe ancak bu fotoğraflar kalır.

2
1
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Taş:

Çamuuurrr….. olmuştu bunun villanın heryeri bahçıvan suyumu açık bırakmış ne 18 bin fatura gelmiş çamuradan dolayı….

3
0
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Gjerj Kastoroiti:

filimin adı grup indirimi

0
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