Gülşen... EV HAPSİ KALDIRILDI!

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklandıktan sonra "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kararı kaldırıldı. Yurt dışı çıkış yasağı devam eden şarkıcı haftada bir gün karakolda imza verecek.

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla önce gözaltına alınan, sonra tutuklanan Gülşen, yapılan itirazın ardından tahliye edilmişti.

Gülşen hakkında hazırlanan iddianameye göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

21 EKİM'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede 702 kurum ve kişi, müşteki olarak yer aldı.

Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı.

Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Ev hapsinin kaldırılması için daha önce de başvuru yapılmış ancak bu talep reddedilmişti.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı yeni kararla Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı.

SANATSAL ÇALIŞMALARINI ENGELLİYOR İTİRAZI

Avukatlar tarafından yapılan itirazda konutu terk etmemek şeklinde verilen ev hapsi adli kontrol tedbirinin de en az tutuklama kararı kadar hürriyeti engelleyici nitelikte olduğu, orantısız ve hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Ayrıca ev hapsinin Gülşen açısından annelik sorumluluklarını ve sanatsal çalışmalarını engellediği, maddi ve manevi mağduriyete neden olduğu özellikle vurgulandı.

KARAKOLA İMZA VERECEK

Ev hapsi kaldırılan Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı devam edecek ve haftada bir gün en yakın kolluk birimine giderek imza verecek.

Gülşen, mahkemedeki ifadede şunları söylemişti:

"Üzerime atılı suçu ve haklarımı anladım. Ben bu konuda emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim.

Orada vermiş olduğum ifadelerimi tekrar ederim. Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var.

Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum.

Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmamı talep ediyorum."