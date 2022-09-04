İzmir gündem haberleri: İzmir'de, Ev Hapsindeki Gülşen'in Yerine Vokalistleri ve Orkestrası Sahne Aldı. Binlerce İzmirli, Gülşen'in Şarkılarına Eşlik Etti

Edinilen İzmir gelişmesine göre 91. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki çim konserlerinin ikincisinde şarkıcı Gülşen sahneye çıkacaktı. Ancak Gülşen, ev hapsinde olduğu için konsere katılamadı. Gülşen'in yerine, orkestrası ve iki vokalisti sahne aldı. Binlerce İzmirli, Gülşen'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

91. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki çim konserlerinin ikincisinde şarkıcı Gülşen sahneye çıkacaktı. Ancak Gülşen, ev hapsinde olduğu için konsere katılamadı. Gülşen'in yerine, orkestrası ve iki vokalisti sahne aldı. Binlerce İzmirli, Gülşen'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

İzmir'de, 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu İzmir kapsamındaki etkinlikler devam ediyor. 2-11 Eylül arasında Kültürpark'ta devam edecek çim konserleri kapsamındaki Gülşen konseri, şarkıcı ev hapsinde olduğu için farklı bir şekilde yapıldı. Gülşen'in yerine sahneye, vokalistleri Sinem Akkaya ve Fatma Gaye Biçer ile orkestrası çıktı. Orkestra ve vokalistler, Gülşen'in kliplerinden bir seçkinin gösterimi ile çıktığı sahnede, "Yurtta Aşk Cihanda Aşk" şarkısıyla açılış yaptı. Konsere "Bu akşamki Gülşen konserimize hoş geldiniz" diyerek başlayan vokal ekibi, "Sizlere Gülşen'in sevgisini getirdik, hep beraber söyleyelim, biz de sevgimizi ona gönderelim" dedi.

Gülşen şarkılarının seslendirildiği, kliplerinin gösterildiği konsere fuar ziyaretçileri büyük ilgi gösterdi. Alanda toplanan binlerce kişi, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

KONSERLER SÜRECEK

Çim konserleri kapsamında 4 Eylül'de Özcan Deniz, 5 Eylül'de Bülent Ersoy, 6 Eylül'de Tuğba Yurt, 7 Eylül'de Gökhan Tepe, 8 Eylül'de Derya Uluğ, 9 Eylül'de Çakal&Reckol, 10 Eylül'de Şef Tuluğ Tırpan yönetiminde 100. Yıl İzmir Türküleri Senfonik Konseri ve 11 Eylül Pazar günü ise Haluk Levent sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Folkart'ın ana sponsorluğu, Migros'un etkinlik sponsorluğu; Batı Anadolu, Çimentaş, ESBAŞ, İZKA İnşaat, Jimmy Key, Karluna, Luna, Nemport, Tankar, Uniteks'in sponsorluğu ve Kafa Radyo'nun medya sponsorluğunda düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, 11 Eylül'e kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle İzmirlileri karşılayacak.