Gülse Birsel, Cem Yılmaz'la yıllar önce fotoğrafını paylaştı! Görenler tanımakta güçlük çekti - Haberler

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Gülse Birsel, Cem Yılmaz'la yıllar önce fotoğrafını paylaştı! Görenler tanımakta güçlük çekti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Başarılı oyuncu ve senarist Gülse Birsel, yıllar önce Cem Yılmaz'la Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde çektirdikleri bir fotoğrafı paylaştı. Yılmaz'la tesadüfen aynı masada olduklarını söyleyen Birsel ve ünlü komedyeni görenler ise tanımakta zorlandı.

Yazdığı ve oynadığı projelerdeki başarısıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı senarist ve oyuncu Gülse Birsel, sosyal medyada adeta zaman tüneline giderek gençlik fotoğraflarını paylaştı. Birsel'in Cem Yılmaz'la olan fotoğrafı ise dikkat çekti.

GENÇLİK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Boğaziçi Üniversitesi'nin yıllığındaki fotoğrafını paylaşan Birsel, "Ah kıyamam ben buna. Tatlım ileride çok güzel şeyler olacak, hiç endişe etme. Birisi Boğaziçi Üniversitesi yıllığından çekmiş. Benim yıllığım nerede acaba? Saçlarımı kızıla boyatıyordum o ara, niye acaba? Burnum daha iyiymiş, gençlikten mi acaba?" dedi.

Gülse Birsel, Cem Yılmaz'la yıllar önce fotoğrafını paylaştı! Görenler tanımakta güçlük çekti

"CEM'LE TESADÜFEN YAN YANA DÜŞMÜŞÜZ"

Ünlü isim daha sonra da Cem Yılmaz'la tesadüfen çekilen bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: "Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde o yıl bilmeden mizah paneli yaşanmış. Cem'le okuldan hiç tanışmadan tesadüfen yan yana düşmüşüz. Zaman yolcusuyum ve Cem Yılmaz'la selfie çektiriyorum gibi görünse de sadece genç irisiyim ve elimdeki galiba maytap. Vay be."

Gülse Birsel'in paylaşımına cevap veren Cem Yılmaz da "11 yaşında Harika Çocuk olarak elalemin mezuniyetine salça olan diyelim. Gerçek bir saman tüneli" yorumunu yaptı.

Gülse Birsel, Cem Yılmaz'la yıllar önce fotoğrafını paylaştı! Görenler tanımakta güçlük çekti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Boğaziçi Üniversitesi, Gülse Birsel, Cem Yılmaz, Instagram, Magazin, Haberler

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