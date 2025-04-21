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Gülşah Saraçoğlu: Kendi kendimin projesiyim, gördüğünüz kadın bir ürün

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Modacı Gülşah Saraçoğlu, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu. Saraçoğlu, aile hayatından modacılığa, ilişkilerinden estetik operasyonlara kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisini "kendi kendinin projesi" olarak tanımladı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Haber Bahane programına katılan Gülşah Saraçoğlu, hayatının bilinmeyenlerini anlattı. Saraçoğlu, aile içindeki duruşundan ilişkilerine, kariyer başlangıcından estetik süreçlerine kadar birçok konuda samimi itiraflarda bulundu.

"İLİŞKİLERİMDE KENDİ ELİMLE BİR CANAVAR YARATIYORDUM"

İlişkileriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Gülşah Saraçoğlu, "İlişkilerim hep oyun kurucu oldum, ben nasıl istiyorsam adam o şekle girsin istiyordum" dedi. Bu tavrın sonucunda duygusal olarak yıprandığını itiraf eden modacı, "İlişkilerimde kendi elimle bir canavar yaratıyordum" sözleriyle yaşadığı içsel çatışmayı ortaya koydu. Artık yeni bir ilişki düşünmediğini ve "enkazdan çıktığını" dile getirdi.

Gülşah Saraçoğlu: Kendi kendimin projesiyim, gördüğünüz kadın bir ürün

"KENDİ KENDİMİN PROJESİYİM, GÖRDÜĞÜNÜZ KADIN BİR ÜRÜN"

Saraçoğlu, dış görünüşüyle ilgili aldığı yorumlar ve geçirdiği operasyonlar hakkında da açık konuştu. "Bir sürü operasyon oldum, kendimi inşa edip elbiselerimin tek mankeni benim dedirtmek istedim" diyen ünlü modacı, "Kendi kendimin projesiyim, gördüğünüz kadın bir ürün" ifadelerini kullandı. Eski eşinin kilosuyla ilgili yaptığı yorumların bu değişimde etkili olduğunu da sözlerine ekledi.

Gülşah Saraçoğlu: Kendi kendimin projesiyim, gördüğünüz kadın bir ürün

"18 YAŞINDA HANDE YENER VE NÜKHET DURU'YA KOSTÜM DİKİYORDUM"

Modaya olan ilgisinin çok küçük yaşlarda başladığını anlatan Saraçoğlu, "Dikiş makinesinin tepesinde büyüdüm" dedi. Henüz 18 yaşındayken Hande Yener ve Nükhet Duru gibi isimlere kostüm diktiğini belirten Saraçoğlu, mesleğine tutkuyla bağlı olduğunu ifade etti. "Giyemeyeceğim hiçbir şeyi kimseye giydirmem" diyerek, tasarımlarına olan güvenini de ortaya koydu.

"ÇOK KISKANILAN VE TAKLİT EDİLEN BİR KADIN OLDUĞUMU BİLİYORUM"

Modadaki başarısının her zaman dikkat çektiğini söyleyen Saraçoğlu, "İnsanların bana bakmama şansı yok, işimin bir numarasıyım" sözleriyle iddiasını ortaya koydu. "Çok kıskanılan ve taklit edilen bir kadın olduğumu biliyorum" diyen Saraçoğlu, çevresinden gördüğü tepkileri ise "Benden her zaman rahatsız oldular, hiçbir zaman artist meraklısı olmadım" cümlesiyle özetledi. Kendi tarzını yaratmış olmanın gururunu yaşadığını da vurguladı.

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Gülşah Saraçoğlu: Kendi kendimin projesiyim, gördüğünüz kadın bir ürün
Haberler.com / Şevval Çelik - Magazin
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