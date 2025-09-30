Güllü'nün ölümünün ardından ortaya çıkan aile sırları

Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü, Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ani ölümü, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken; intihar iddiaları ve cinayet şüpheleri de gündeme taşındı. Olayla ilgili ortaya çıkan kamera görüntüleri ise kafalarda soru işaretlerini artırdı.

Güllü'nün sahne aldığı mekânın sahibi Ferdi Aydın, sanatçının özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aydın, Güllü ile çocukları arasındaki aile bağlarının zayıflığına vurgu yaptı. Gel Konuşalım programına telefonla bağalanan Aydın şu ifadeleri kullandı, "Ben 50 sahne yapmış biri olarak Güllü Hanım'ın oğluyla hiç tanışmadım. Hiç sahnesine gelmedi. Benim annem bir yerde sahneye çıksa, vertigo hastalığı olduğunu da bilsem, yanından ayrılmazdım. Ama Güllü ablanın oğlu ve kızı sadece para istemek için arıyordu. Güllü abla da bunun farkındaydı. 'Torunumdan başka her şey yalan' diyordu."

"SADECE PARA İÇİN ARIYORDU"

Program sunucusunun "Oğluyla görüşmüyor muydu Güllü?" sorusuna yanıt veren Aydın, "Görüşüyordu ama paradan başka bir şey için aramıyorlardı. Ben size Güllü ablanın sözlerini aktarıyorum. Zaten ben de hiç tanışmadım" dedi.

"KIZI YASAKLI MADDE KULLANIYORDU" İDDİASI

Ferdi Aydın, Güllü'nün kızı hakkında da çarpıcı iddialar ortaya attı, "Güllü Hanım'ın kızı yasaklı madde kullanıyor, bununla ilgili sabıkaları var. Eşi de şu an cezaevinde. Annesini suçluyordu. 'Annem yüzünden oldu, annem babamdan ayrıldığı için oldu' gibi şeyler söylüyordu. Ben kendi ağzından duydum."