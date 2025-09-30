Haberler

Güllü'nün ölümü gizemini koruyor! Çocukları dehşet gecesini anlattı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güllü'nün ölümü gizemini koruyor! Çocukları dehşet gecesini anlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Güllü'nün ölümü gizemini koruyor! Çocukları dehşet gecesini anlattı
Haber Videosu

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün ölümü gizemini koruyor. Çocuklarının ifadelerine göre sanatçı, olay gecesi 2–3 şişe alkol aldı. Oğlu Tuğberk, "Annem dengesini kaybetmiş olabilir ama asla canına kıyacak biri değildi" dedi. Kızı Ülkem ve manevi kızı Sultan ise Güllü'nün roman havası oynarken düştüğünü söyledi.

Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü, geçtiğimiz Cuma günü Yalova'daki evinin 6. katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının ani ölümü sonrası, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu tartışmaları gündeme geldi. 52 yaşındaki sanatçının acı haberini oğlu duyurdu.

Güllü'nün ölümü gizemini koruyor! Çocukları dehşet gecesini anlattı

Bir gün sonra, 27 Eylül'de son yolculuğuna uğurlanan Güllü'nün cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı. Kızı Ülkem fenalık geçirerek gözyaşlarına boğuldu. "Annem gitti baba" diye feryat eden Ülkem'in, "Annemi sen mi yıkadın?" sözleri cenazeye katılan herkesi derinden etkiledi.

Güllü'nün ölümü gizemini koruyor! Çocukları dehşet gecesini anlattı

"KİMSEYLE KÖTÜ DEĞİLDİ"

Sabah'ın haberine göre, ölüm sebebi hâlâ gizemini koruyan Güllü'nün çocukları o gece yaşananları anlattı. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin alkolün etkisiyle camı açmaya çalışırken dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini söyledi. "Annem sevgi dolu biriydi. Kimseyle arası kötü değildi. Canına kıyacak bir insan değildi" dedi.

Güllü'nün ölümü gizemini koruyor! Çocukları dehşet gecesini anlattı

"2-3 ŞİŞE ALKOL ALMIŞTI"

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile manevi kızı Sultan Nur Ulu, sanatçının o gece roman havası oynarken dengesini kaybettiğini ve ardından düştüğünü belirtti. İkisi de Güllü'nün yaklaşık 2–3 şişe alkol aldığını ifade etti.

Güllü'nün ölümü gizemini koruyor! Çocukları dehşet gecesini anlattı

"KEYFİ YERİNDEYDİ"

Aynı binada oturan komşu Engin Emir, 26 Eylül gecesi saat 01.30 sularında bağrışmalar duyduklarını, dışarı indiklerinde Güllü'yü yerde kanlar içinde bulduklarını anlattı. Komşusu ve eski menajeri Çiğdem Emir ise sanatçıyı yaklaşık 8 yıldır tanıdığını, olay gecesi yanında kızı Tuğyan ve yakın arkadaşı Sultan'ın bulunduğunu söyledi. Son görüşmesinde Güllü'nün keyifli göründüğünü de dile getirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti

Türkiye'nin yeni göz bebeği İsrail'i panikletti
Osimhen oynayacak mı? İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11'leri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.