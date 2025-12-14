Haberler

Hilal Cebeci'nin, Güllü'nün kızıyla ilgili paylaşımı büyük tepki çekti

Güncelleme:
Şarkıcı Güllü'nün vefatının ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu durum üzerine Hilal Cebeci'nin sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Cebeci'nin, Güllü ve kızıyla ilgili ifadeleri sosyal medyada infial yarattı. Cebeci, tepkilerin ardından bir açıklama daha yaparak kendini savundu. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, Cebeci'nin açıklamaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

  • Hilal Cebeci, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasıyla ilgili sosyal medyada '#neekersenonubiçersin' etiketini kullandı.
  • Hilal Cebeci'nin paylaşımında, Güllü'nün alkolik ve agresif olduğunu, farklı ilişkiler yaşadığını ve çocuğunun normal olmasını beklemenin yanlış olduğunu belirten ifadeler yer aldı.
  • Hilal Cebeci, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, bakamayacakları çocukları yapmamaları ve çocuk dövmenin sonuçları olduğunu söyledi.

Şarkıcı Güllü'nün vefatının ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Hilal Cebeci'nin sosyal medyada yaptığı paylaşım tartışmaların dozunu artırdı. Cebeci'nin, paylaşımında "#neekersenonubiçersin" etiketini kullanarak Güllü ve kızıyla ilgili ifadelerde bulunması, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'da hayatını kaybetmesinin ardından, ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın sıcaklığı devam ederken, Hilal Cebeci'nin sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

TEPKİ ÇEKEN İFADELER

Hilal Cebeci, yaptığı paylaşımda Güllü ve kızıyla ilgili kullandığı ifadelerle sosyal medyada adeta infial yarattı. Cebeci paylaşımında,

"Düşünün bir anneniz var; alkolik, zaman zaman agresifleşiyor, farklı ilişkiler yaşıyor. Bir de normal değil. Bu kızına o… diyorsun. Sonra bu çocuğun normal olmasını bekliyorsunuz. Olmaz. Çocuğu doğurmaya karar verdiğin anda alkolden, garip ilişkilerden uzak olacaksın" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ YAĞDI

Cebeci'nin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı sert tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı,

"Yaşarken söyleseydin de cevabını alsaydın. İnsan mısınız siz?" yorumuyla tepkisini dile getirdi. Benzer birçok yorumda, açıklamaların saygısız ve haddini aşan ifadeler içerdiği savunuldu.

Cebeci'ye verilen tepkilerden bazıları şöyle:

Hilal Cebeci'nin, Güllü'nün kızıyla ilgili paylaşımı büyük tepki çekti

Hilal Cebeci'nin, Güllü'nün kızıyla ilgili paylaşımı büyük tepki çekti

Hilal Cebeci'nin, Güllü'nün kızıyla ilgili paylaşımı büyük tepki çekti

YENİ BİR AÇIKLAMA YAPTI

Gelen yoğun tepkiler üzerine Hilal Cebeci bir açıklama daha yaparak kendini savundu. Cebeci, "Ben kimseyi korumuyorum, Tuğyan'ı da korumuyorum. Bakamayacağınız, eğitemeyeceğiniz, ilgilenemeyeceğiniz, döveceğiniz çocukları yapmayın. Bir çocuğu döverseniz sonucu budur. Söyleneni doğru anlayın" ifadelerini kullandı.

Haber YorumlarıTuba Yılmaz:

Bizde cok dayak yedik ama annemizi öldürmedik. Burda sana neler derdimde basit insan. Katili savunan.rezil

Haber YorumlarıMr Camel:

Kızının bu şekilde cani olmasının sebebi vardır çocuk anne katili olacak seviye ye nasıl geldi güllünün sesi güzel anneliğini bilmiyoruz

Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Büyük o rus budur bu

