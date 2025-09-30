Güllü'nün ölümünde yeni detay: Daha önce polise ifade vermiş

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ KRİMİNALE GÖNDERİLDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olayla ilgili her türlü iddianın derinlemesine araştırıldığı belirtildi. Güllü'nün evinde bulunan yapay zekâ özellikli güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, sistemin ses ve hareket odaklı kayıt yapabildiğini, videodaki kesintilerin de bu sebeple yaşandığını tespit etti. Görüntüler, detaylı analiz için Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

Çevredeki kamera kayıtları incelenirken, komşularla yapılan görüşmelerde de olay günü olumsuz bir durum yaşanmadığı kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE KAYARAK DÜŞMÜŞ

Öte yandan soruşturmada ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Güllü'nün bir hafta önce evinin aynı yerinde yine kayarak yere düştüğü ve bu nedenle de hastaneye tedavi için başvurduğu öğrenildi. Güllü, burada polise verdiği ifadede yerlerin kaygan olmasından dolayı yere düştüğünü söyledi. Soruşturmada ayrıca evde Güllü, kızı ve arkadaşı dışında farklı bir kişinin olduğu yönünde bir bulguya rastlanamadı. Herhangi bir darp olayına da rastlanmadığı öğrenildi.

OĞLUNUN İFADESİ: "CAMI AÇARKEN AYAĞI KAYMIŞ OLABİLİR"

Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, olay günü İstanbul'daki evinde uyuduğu sırada ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in telefonla kendisini aradığını söyledi. Ablasının, "Annem düştü, ambulanslar burada, çabuk gel" diyerek feryat ettiğini aktardı.

Yolda annesinin evindeki kamera kayıtlarını çevrim içi izlediğini söyleyen Gülter, şu ifadeleri kullandı:

"Annem tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle roman havası çalıyordu. 'Hazır mıyız hadi kalkın oynayalım' dedi. Sonra görüntüden çıktı. Bir dakika sonra cam sesi geldi. O sırada ablam 'Hay Allah' dedi, ardından ablam ve arkadaşı çığlık atarak evden çıktılar. Bizim evin yerleri çok kaygan. Daha önce ben de annem de kayıp düştük. Camlar bel hizasında ve tamamen açılabiliyor. Annemin alkolün de etkisiyle camı açarken ayağı kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Annemin intihar ettiğine inanmıyorum. O, sevgi dolu bir insandı."

KIZININ İFADESİ

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de verdiği ifadede annesinin Roman havası oynarken ayağını kaydığını ve açık olan camdan düştüğünü söyledi.

CENAZESİ İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ

52 yaşındaki Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki 5. kattaki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.