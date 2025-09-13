Güller ve Günahlar Dizisinin Yeni Afişi Yayınlandı

KANAL D'nin güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı Güller ve Günahlar için geri sayım sürerken dizinin merakla beklenen yeni afişi paylaşıldı. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'i bir araya getirmesiyle izleyicide büyük merak uyandıran yapımın ikinci afişi, iki güçlü karakterin arasındaki tutkulu aşkın ipuçlarını verdi.

FIRTINALI AŞKIN SİNYALİ

Sadece aşkın değil, aile bağlarının, entrikanın ve geçmişten gelen büyük sırların hikayesini ekrana taşımaya hazırlanan Güller ve Günahlar'ın afişinde, Murat Yıldırım'ın karizması ve elinde kırmızı gül tutan Cemre Baysel'in zarafetiyle göz doldurdu. Hayranlarının ikili arasındaki uyuma dikkat çekip paylaşım ve yorum yağmuruna tuttuğu afiş, sanal medyada gündem oldu. Afişle ilgili olarak "Ekrana taşınacak fırtınalı aşkın sinyali" yorumları yapıldı. Yeni afişin yayınlanmasıyla birlikte izleyicilerde heyecan doruğa çıkarken, gözler artık dizinin yayın gününün açıklanmasına çevrildi.

BİR SIRLA DEĞİŞEN HAYATLAR

Deniz Can Çelik rejisiyle ekran yolculuğuna çıkacak olan Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı iş insanı Serhat'ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst olan dünyasını konu alacak. Serhat'ın yolunun fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep'le (Cemre Baysel) kesişmesiyle ikili kendilerini aynı fırtınanın içinde sürüklenirken bulacak.

SEVİLEN İSİMLER KADRODA

Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'e sevilen isimler eşlik ediyor. Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin dizide önemli rolleri üstleniyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar'ın ekran yolculuğuna eylül ayında Kanal D ekranında başlaması planlanıyor.