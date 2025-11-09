Güller ve Günahlar’da Duygu Dolu Yüzleşme Reyting Rekorları Kırdı

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar duygu yüklü bir bölümle ekrana geldi. Berrak'la Serhat'ın yüzleşmesi bölüme damga vururken, reytinglerde güller açtı. Dizi, tüm izleyici kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı oldu.

BÜYÜK YÜZLEŞME

Güller ve Günahlar'ın heyecan dolu bölümünde Berrak ile Serhat'ın hastane odasındaki yüzleşmesi bölüme damga vurdu. Berrak'ın uyanması kızları çok mutlu ederken Cihan tedirgin, Serhat ise öfke doluydu. Berrak ise hastanede konuşmaması için uyarı aldı. Serhat'ın Kader'in babasının kim olduğunu sorduğu anlar izleyiciyi ekrana kilitledi. Sanal medyada Murat Yıldırım'ın oyunculuğuna övgüler yağdı.

SERHAT PATLAMA NOKTASINDA

Dengelerin değiştiği bölümde kendini Serhat'a affettirmeye kararlı olan Berrak, kimseye haber vermeden eve geldi. Serhat, Berrak'ı zorladı ama o doğruyu söylemektense kendini vurmayı tercih etti ve silahı kendisine doğrulttu. Berrak'ın boşanmak istememesine öfkelenen Serhat, Kader'in babasının kim olduğunu da öğrenemedi ve patlama noktasına geldi.

ZEYNEP, BERRAK'A KAFA TUTTU

İlk günden bu yana Kader'e kol kanat geren Zeynep'in Berrak'la karşılaşması da heyecan veren sahneler arasındaydı. Berrak'ın küçümseyici tavırlarına karşı dimdik duran Zeynep, ona göz dağı vermeyi ihmal etmedi.

MASUM KADER YİNE TÜLAY'IN ELLERİNDE

İzleyicinin duygulandığı dizinin finalinde Kader'i doğduğundan beri evladı olarak kabul etmeyen Berrak, Kader'den kurtulma planları yaptı. Kader'e annesi gibi yaklaşarak "Senin annen olacağım ama bu evden gitmelisin" diyerek onu ikna etti. Masum Kader'in zaafından faydalanan Berrak, Tülay ve eşiyle iş birliği yaparak Kader'i onlara verdi. Berrak, Zeynep'e "Kader gittiğine göre senin de bu evde işin yok" diyerek onu da evden göndermeye çalıştı.

CUMARTESİNİN ADRESİ BELLİ

Kader'in yaşadıklarının izleyiciyi derinden sarstığı Güller ve Günahlar, yine reytinglere damga vurdu. Kader'in annesine sarıldığı sahneler izleyiciyi derinden etkiledi. Dizi, Tüm Kişiler'de 7.59 izlenme oranı ve 21.81 izlenme payıyla, AB'de 6.14 izlenme oranı 19.31 izlenme payıyla, 20+ABC1'de 7.85 izlenme oranı 22.10 izlenme payıyla cumartesi ekranında liderliğin tadını çıkardı.

Güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici hikayesi ve dramatik kurgusuyla NGM imzalı Güller ve Günahlar her cumartesi 20.00'de Kanal D'de.