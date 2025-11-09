Haberler

Güller ve Günahlar’da Duygu Dolu Yüzleşme Reyting Rekorları Kırdı

Güller ve Günahlar’da Duygu Dolu Yüzleşme Reyting Rekorları Kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, Berrak ve Serhat'ın yüzleşmesiyle izleyicilerine duygusal anlar yaşattı. Dizi, reytinglerde liderlik koltuğuna oturdu.

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar duygu yüklü bir bölümle ekrana geldi. Berrak'la Serhat'ın yüzleşmesi bölüme damga vururken, reytinglerde güller açtı. Dizi, tüm izleyici kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı oldu.

BÜYÜK YÜZLEŞME

Güller ve Günahlar'ın heyecan dolu bölümünde Berrak ile Serhat'ın hastane odasındaki yüzleşmesi bölüme damga vurdu. Berrak'ın uyanması kızları çok mutlu ederken Cihan tedirgin, Serhat ise öfke doluydu. Berrak ise hastanede konuşmaması için uyarı aldı. Serhat'ın Kader'in babasının kim olduğunu sorduğu anlar izleyiciyi ekrana kilitledi. Sanal medyada Murat Yıldırım'ın oyunculuğuna övgüler yağdı.

SERHAT PATLAMA NOKTASINDA

Dengelerin değiştiği bölümde kendini Serhat'a affettirmeye kararlı olan Berrak, kimseye haber vermeden eve geldi. Serhat, Berrak'ı zorladı ama o doğruyu söylemektense kendini vurmayı tercih etti ve silahı kendisine doğrulttu. Berrak'ın boşanmak istememesine öfkelenen Serhat, Kader'in babasının kim olduğunu da öğrenemedi ve patlama noktasına geldi.

ZEYNEP, BERRAK'A KAFA TUTTU

İlk günden bu yana Kader'e kol kanat geren Zeynep'in Berrak'la karşılaşması da heyecan veren sahneler arasındaydı. Berrak'ın küçümseyici tavırlarına karşı dimdik duran Zeynep, ona göz dağı vermeyi ihmal etmedi.

MASUM KADER YİNE TÜLAY'IN ELLERİNDE

İzleyicinin duygulandığı dizinin finalinde Kader'i doğduğundan beri evladı olarak kabul etmeyen Berrak, Kader'den kurtulma planları yaptı. Kader'e annesi gibi yaklaşarak "Senin annen olacağım ama bu evden gitmelisin" diyerek onu ikna etti. Masum Kader'in zaafından faydalanan Berrak, Tülay ve eşiyle iş birliği yaparak Kader'i onlara verdi. Berrak, Zeynep'e "Kader gittiğine göre senin de bu evde işin yok" diyerek onu da evden göndermeye çalıştı.

CUMARTESİNİN ADRESİ BELLİ

Kader'in yaşadıklarının izleyiciyi derinden sarstığı Güller ve Günahlar, yine reytinglere damga vurdu. Kader'in annesine sarıldığı sahneler izleyiciyi derinden etkiledi. Dizi, Tüm Kişiler'de 7.59 izlenme oranı ve 21.81 izlenme payıyla, AB'de 6.14 izlenme oranı 19.31 izlenme payıyla, 20+ABC1'de 7.85 izlenme oranı 22.10 izlenme payıyla cumartesi ekranında liderliğin tadını çıkardı.

Güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici hikayesi ve dramatik kurgusuyla NGM imzalı Güller ve Günahlar her cumartesi 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.