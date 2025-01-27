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Gülben Ergen savcılığa çağrıldı: Sıla Bebek paylaşımı nedeniyle ifade verecek

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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından 2 yaşında istismara uğrayarak hayatını kaybeden Sıla bebek hakkında yaptığı bir paylaşım nedeniyle savcılığa çağrıldı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan; paylaşımlarında kadın cinayetleri ve çocuk istismarları gibi konularda sesini yükselten Gülben Ergen, bu paylaşımlarından biri nedeniyle savcılığa çağrıldı.

Ergen, X hesabından yaptığı paylaşımda savcılığa çağrıldığını duyurdu.

"KEŞKE ÖMRÜMDEN ÖMÜR VEREBİLSEYDİM"

Şarkıcı, "Savcılıktan evime, attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım. 2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikâyet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe... Gideceğim elbette savcılığa!" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen savcılığa çağrıldı: Sıla Bebek paylaşımı nedeniyle ifade verecek

Gülben Ergen'in söz konusu paylaşımında "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek" ifadeleri yer alıyordu.

Gülben Ergen savcılığa çağrıldı: Sıla Bebek paylaşımı nedeniyle ifade verecek
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOcean Express cargo Ltd:

NE OLUYOR BU SAVCILIKLARA ..KADIN 2 YAŞINDAKİ BEBEK İÇİN YANMIŞ BİŞEY DE YAZMAMIŞ ÜSTELİK...

Yorum Beğen45
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Haber YorumlarıAlkurt:

Eyy Savcılar, hırsızlar dışarda, bıçaklayıp öldürenler dışarda, suçluların çoğu dışarda, çocuğu savunan birinide savcılığa cagriyorsunuz..Siz normal misiniz,!!!..Ya Sabir

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıNecmi Yörük:

Artık bardak taştığı için diyecek hiçbirşeyin anlamı yok

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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