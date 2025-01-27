Gülben Ergen savcılığa çağrıldı: Sıla Bebek paylaşımı nedeniyle ifade verecek

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan; paylaşımlarında kadın cinayetleri ve çocuk istismarları gibi konularda sesini yükselten Gülben Ergen, bu paylaşımlarından biri nedeniyle savcılığa çağrıldı.

Ergen, X hesabından yaptığı paylaşımda savcılığa çağrıldığını duyurdu.

"KEŞKE ÖMRÜMDEN ÖMÜR VEREBİLSEYDİM"

Şarkıcı, "Savcılıktan evime, attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım. 2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikâyet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe... Gideceğim elbette savcılığa!" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen'in söz konusu paylaşımında "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek" ifadeleri yer alıyordu.