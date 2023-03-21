Gülben Ergen'den dikkat çeken siyaset çıkışı: Oy için çırpınan hiçbir reklamı görmek istemiyorum

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerine anaokul yaptırmak için seferber olan şarkıcı Gülben Ergen, seçim döneminde bangır bangır siyaset yapılmaması gerektiğini söyleyerek "Seçimler, mitingler, sokak arası afişler, bangır bangır siyaset, parti, oy için çırpınan hiçbir reklamı görmek istemiyorum" dedi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından harekete geçen şarkıcı Gülben Ergen, seçimleri hatırlatarak tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı.

"OY İÇİN ÇIRPINAN BİR REKLAM GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Afet bölgelerine anaokul yaptırmak için yardım kampanyası başlatan Gülben Ergen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçimleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Seçimler, mitingler, sokak arası afişler, bangır bangır siyaset, parti, oy için çırpınan hiçbir reklamı görmek istemiyorum. Bu büyük reklam meblağı insanların kalıcı barınmalarına, çocuklara kullanılsın. İnsanlar sadece oy vermelerinin önemi ve değeri konusunda bilinçlendirilsin."

Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda normalleşme sürecine tepki göstererek "Ben sizin yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz, giydiğiniz paylaşımlarınızdan nefret ediyorum" demişti.