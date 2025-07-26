Gözde Kansu: Kocam beni yengesiyle aldatırsa o evde durmam

Gözde Kansu: Kocam beni yengesiyle aldatırsa o evde durmam
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Yalı Çapkını'nda Gülgün karakteriyle hafızalara kazınan Gözde Kansu, İspanya'da yayımlanan Semana Revista dergisine konuştu. Kansu, "Kocam beni yengesiyle aldatırsa bir saniye bile o evde kalmam" diyerek rolündeki Gülgün karakteriyle arasındaki farkı vurguladı.

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Ferit'in annesi Gülgün karakterine hayat veren Gözde Kansu, İspanya'da yayımlanan Semana Revista dergisine verdiği röportajda hem dizideki rolü hem de oyunculuk kariyeri üzerine samimi açıklamalar yaptı.

Dizide, önce oğlunu kaybeden ardından da eşinin kendisini yengesiyle aldattığını öğrenen Gülgün karakterini canlandıran Kansu, gerçek hayatta böyle bir duruma asla katlanmayacağını şu sözlerle dile getirdi:

"Kocam beni yengesiyle aldatacak olsa bir saniye bile o evde kalmam. Gülgün korkularla yaşıyor, ben ise cesaretimle. Ama ortak yönümüz; her zaman güler yüzümüzü korumaya gayret ediyoruz."

Oyunculuk kariyerinde farklı rollere yönelmeyi tercih ettiğini belirten Kansu, "Hep aynı tip karakterleri oynamayı sevmiyorum. Beni en çok etkileyen roller, birbirinden tamamen farklı ve güçlü içsel çatışmaları olan karakterler. Bu tür roller beni besliyor," diyerek mesleki bakış açısını paylaştı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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