Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade Haber Videosunu İzle
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, ifadesinde gözaltına alınan şarkıcı Emel Müftüoğlu'yla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Müftüoğlu'nun kumar oynattığını ileri süren Karaca, "Murat Gülibrahimoğlu'nun, Emel Müftüoğlu'na çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. İstanbul Riva'da gündüzleri restoran olan, akşamları ise gizli bir şekilde kumar oynanan yerde Emel Müftüoğlu masa kurdurup kumar oynattırıyordu" dedi.

  • Rabia Karaca, Emel Müftüoğlu'nun İstanbul Riva'da bir yerde masa kurdurup kumar oynattırdığını iddia etti.
  • Rabia Karaca, Emel Müftüoğlu'nun Murat Gülibrahimoğlu'na kumar parası verdiğine şahit olduğunu belirtti.
  • Emel Müftüoğlu, uyuşturucu ve kumar suçlarından gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol kararı verildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, ifadesinde gözaltına alınan şarkıcı Emel Müftüoğlu'yla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Ünlü isimlere yönelik yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturmasında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia edilen şarkıcı Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı. Mahkemede ifadesi alınan şarkıcı Emel Müftüoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol kararı verildi.

EMEL MÜFTÜOĞLU'NU ŞAHİT GÖSTERDİ

Emel Müftüoğlu'nun neden gözaltına alındığı merak edilirken tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, ifadesinde şarkıcı Emel Müftüoğlu'yla ilgili bomba iddialarda bulundu. Karaca, "Murat Gülibrahimoğlu ile aşk yaşarken yurt dışında kumar oynamaya gittiğimiz ne yazık ki doğrudur. Emel Müftüoğlu da bu olaya şahittir. Telefonumda çıkan video buna ilişkindir. Masadaki dönen rakamlar korkunçtu, beş dakikada 200 bin dolar kaybettiğini net olarak ne yazık ki hatırlıyorum. Bu paralar maalesef İBB'den kazandığı paralardı. Murat Gülibrahimoğlu ile aynı sitede ikamet eden Oktay Kaynarca ile yakın arkadaşlardı. Uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kendisine ne yazık ki kadın hediye ediyordu. Bu kişiler zengin yaşantıları ile bizleri kandırarak yanlarında taşıyorlardı." dedi.

"EMEL MÜFTÜOĞLU MASA KURDURUP KUMAR OYNATTIRIYORDU"

Emel Müftüoğlu'nun kumar oynattığını söyleyen Karaca, "Emel Müftüoğlu ile beni Murat Gülibrahimoğlu tanıştırdı. Emel Müftüoğlu ile Murat çok yakınlardı. Murat Gülibrahimoğlu'nun, Emel Müftüoğlu'na çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. İstanbul Riva'da gündüzleri restoran olan, akşamları ise gizli bir şekilde kumar oynanan yerde Emel Müftüoğlu masa kurdurup kumar oynattırıyordu" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

