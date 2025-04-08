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Görüntüsü olay! Şeyma Subaşı, Miami'de denize üstsüz girdi

Görüntüsü olay! Şeyma Subaşı, Miami'de denize üstsüz girdi
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Haberler
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Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, Miami'de yaşadığı hayatı sosyal medya hesabından paylaşımlarla takipçilerine aktarıyor. Son paylaşımında denize üstsüz girdiğini gösteren Subaşı, bu durumu 'değerli hissetmek için' olarak açıkladı. Ancak bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen fenomen Şeyma Subaşı, bu kez Miami'den yaptığı üstsüz deniz paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

"SAKİN GÖRÜNMEK ZORUNDA DEĞİLSİN"

Bir süredir Miami'de yaşamını sürdüren Subaşı, Instagram hesabında denize üstsüz girdiği anları takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına, "Sakin görünmek zorunda değilsin sadece değerli hissedebilmek için" notunu ekleyen Subaşı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Görüntüsü olay! Şeyma Subaşı, Miami'de denize üstsüz girdi

TEPKİ GÖSTEREN DE VAR DESTEK VEREN DE

Bazı kullanıcılar paylaşımı cesur ve özgürlükçü bulurken, birçok kişi ise Subaşı'nın bu pozuna tepki gösterdi.

İşte Şeyma'nın o pozları;

Görüntüsü olay! Şeyma Subaşı, Miami'de denize üstsüz girdi

Görüntüsü olay! Şeyma Subaşı, Miami'de denize üstsüz girdi

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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