Gonca Vuslateri, Emin Adanur'un sosyal sorumluluk projelerine katkılarından bahsetti ve Batuhan Dolmacı ile duygusal anlar yaşandı.

Gonca Vuslateri ve Emin Adanur, Batuhan Dolmacı ile sahnede duygulu anlar yaşadı

Gonca Vuslateri, sahnede Emin Adanur'un sosyal sorumluluk projelerine katkılarından bahsederek ; "Bir konuya değinmeden geçmek istemiyorum. Unutmayın ki; marifet iltifata tabiidir demiş atalarımız.

Biz de bundan yola çıkarak bazı takdirleri göz ardı etmemeliyiz. Hepimizin duyarlı olması gereken bir çok sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunan Ergünkent inşaat özellikle kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlara destek olurken, yüzlerce öğrenciye de burs veriyor.

Hepimizi derinden sarsan, ülkemizde yaşanan büyük Deprem, Sel ve Yangın felaketlerinde ilk seferber olanlardan olun bu kıymetli firmanın genç Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur'la İnci Sözlük gecesinde de birlikteydik" şeklinde konuştu.

GECENİN ÖZEL KONUĞU BATUHAN DOLMACI, DUYGUSAL AN'LAR YAŞATTI

06 Şubat'da hepimizi derin bir yasa boğan ve 11 şehrimizi etkileyen depremin simge isimlerinden biri olan Batuhan Dolmacı için yayınlanan özel filmin ardından Emin Adanur ile birlikte sahneye davet eden Gonca Vuslateri, "Şu anda duygularımı anlatamıyorum.

Hepimiz çok duygulu anlar yaşadık. Sevgili Emin Adanur; samimiyetin, merhametin ve hayata duyarlılığın çok kıymetli. Bugün sahnede senin hep onun yanında olduğunu bildiğimiz sevgili Batuhan Dolmacı ile buluşturmak ve bir sürpriz yapmak istedik" dedi.

Sahneye gelen Batuhan Dolmacı, "Tekrar aranızda olabilmek, yaşama bağlanabilmek çok güzel. 6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketi yaşadık, hala da etkileri devam ediyor.

Emin Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Onun vesilesi olmasa o enkazın altından çıkmam çok uzun sürebilirdi, belki de hiç çıkamayabilirdim." Dedi.

Gonca Vuslateri ve Emin Adanur, Batuhan Dolmacı ile sahnede duygulu anlar yaşarken, misafirler gözyaşlarını tutamadı. Gonca Vuslateri, Butahan Dolmacı'ya sarılarak "ülkece omuz omuza verdiğimiz bir felaketti.

Şu an kanımla, canımla böyle bir yardımın tam ortasında köprü görevi görmekten çok mutlu oldum." diyerek duygularını dile getirdi.