CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma

CHP'nin İstanbul İl Kongresi için soruşturma başlatıldı
Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek anlaşma! Rakam bile belli
Beykoz Belediyesi'ndeki skandalda yeni perde! Hayali ihalenin sevkiyatı petrol tankeriyle yapılmış

Hayali ihaleye garip sevkiyat! Petrol tankeriyle domates taşımışlar
Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu

Cenazeye damga vuran an

Gonca Vuslateri Paris dergisine kapak oldu, görenler tanıyamadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Paris merkezli Gmaro dergisi için objektif karşısına geçti. Modacı Hakan Akkaya'nın New York koleksiyonundan özel tasarımlarla Selim Akar'a poz veren Vuslateri'nin fotoğrafları sosyal medyada da gündem oldu. Bambaşka bir görünüme bürünen Vuslateri için kullanıcılar, "Her projede kendini aşmayı başarıyor" dedi.

"Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..." dizisinde hayat verdiği "Nur" karakteriyle adından sıklıkla söz ettiren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Paris merkezli Gmaro Magazine dergisi için sıra dışı stillerle objektif karşısına geçti.

Gonca Vuslateri Paris dergisine kapak oldu, görenler tanıyamadı

"TÜRKİYE'NİN EN SEÇKİN OYUNCULARINDAN BİRİ"

Vuslateri, ünlü modacı Hakan Akkaya'nın New York koleksiyonundan özel tasarımlarla Selim Akar'ın objektifine verdiği ikonik pozlarıyla, "One of Turkey's Finest Actresses (Türkiye'nin En Seçkin Oyuncularından Biri)" başlığıyla derginin kapağında yer aldı. Çekimlerde oyuncuya modeller Onur Alp Çam ve Barış Demiröz de eşlik etti.

Gonca Vuslateri Paris dergisine kapak oldu, görenler tanıyamadı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gmaro dergisi, Vuslateri'nin fotoğraflarına 20 sayfa ayırdı. Fotoğraflar, sanat önetmeni Selim Akar'ın "Işık" adlı fotoğraf sergisinde de sanatseverlerle buluşacak. Hem moda hem de sanat dünyasında büyük yankı uyandıran bu çekim sosyal medyada da gündem oldu. Bambaşka bir görünüme bürünen Gonca Vuslateri için "Her projede kendini aşmayı başarıyor" yorumu yapıldı.

Gonca Vuslateri Paris dergisine kapak oldu, görenler tanıyamadı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

Çok konuşulacak iddia: Valizlerini topla Selahattin kardeşim
img

Edip Akbayram'ın ekonomi yorumu yeniden gündem oldu
img

Hayata geçirilirse statta maç izlemek tarihe karışacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu

Belgrad didik didik aranıyor! Ece Gürel'den ilk iz bulundu
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

Süper Lig devinin yıldızıyla aşk yaşıyor
Edip Akbayram'ın cenazesinde skandal görüntüler

Usta ismin cenazesinde skandal görüntüler
Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.