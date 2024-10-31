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Gonca Vuslateri'nin dans sahnesi olay oldu

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Leyla dizisinin Nur'u Gonca Vuslateri'nin son bölümde yayınlanan dans sahnesi gündem oldu. Vuslateri'nin sergilediği figürler çok konuşuldu.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin sergilediği dans performansı sosyal medyanın gündemine oturdu. Leyla dizisinde Nur karakterine hayat veren Vuslateri'nin sahilde bankta otururken yaptığı göğüs hareketleri ve sonrasında ayakta dans ettiği sahne izleyicileri ekrana kilitledi.

Vuslateri'nin dansı binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Gonca Vuslateri'nin dans sahnesi olay oldu
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Magazin

Gonca Vuslateri Televizyon 3-sayfa Magazin

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

bozuk ekonomi ülkede geçim sıkıntısı adaletsizlik torpille işe dam alma adam yandaşa devletin malıyla kıyak çekme kamuda israf göçmen istilası nüfus yapısını değiştirme daha sayamayacağım bir sürü şey var cebi para dolu tuzu kurular vidaları gevşetmiş sallanıp duruyor

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