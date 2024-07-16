Üye Girişi
Haberler

Gonca Vuslateri, doğum sonrası setlere geri dönüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan ayında ilk bebeğini dünyaya getiren başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, 16 kilo verdi. Setlere dönme kararı alan Vuslateri, Hayat Hırsızı dizisiyle anlaştı.

Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, hamile kaldığını öğrendikten sonra setlere ara verdi. 26 Nisan'da bebeğini kucağına alan Vuslateri, setlere geri dönme kararı aldı.

ÜVEY ANNEYİ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, setlere annelik molası veren Vuslateri, Ay Yapım'ın #NOW için çekeceği, unutulmaz dizilerin ödüllü yönetmeni Hilal Saral'ın çekeceği Hayat Hırsızı'yla el sıkıştı. Doğum sonrası hızla formuna kavuşan Vuslateri'nin 16 kilo verdiği öğrenildi. Yıllar önce Cansu Dere ile başrolü paylaştığı Anne dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri, yeni dizisinde de Nur adındaki üvey bir anneye oynayacak. İsmi değişmesi planlanan Hayat Hırsızı dizisi, 20 Temmuz'dan sonra sete çıkacak.

Gonca Vuslateri, doğum sonrası setlere geri dönüyor

Gonca Vuslateri, doğum sonrası setlere geri dönüyor

Gonca Vuslateri, doğum sonrası setlere geri dönüyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Gonca Vuslateri Magazin Haberler

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

 Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

 2024 YKS sonuçları açıklandı

2024 YKS sonuçları açıklandı

 Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu

Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title